일본 언론, ‘포스트 김연아’ 해설위원 등장에 ‘환호’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

일본 언론, ‘포스트 김연아’ 해설위원 등장에 ‘환호’

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-02-09 22:00
수정 2026-02-09 22:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
임은수 인스타그램 캡처
임은수 인스타그램 캡처


일본 언론이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 해설자로 나선 전 피겨스케이팅 국가대표 임은수에게 환호했다.

일본 데일리스포츠는 9일 “중계석에 등장한 여성으로 인해 소란스러워졌다”며 “한국 중계 부스에 있던 인물은 피겨스케이팅 전 한국 챔피언이자 세계선수권대회 출전 경험이 있는 임은수로, 현재 해설자로 활동하고 있다”고 전했다.

2003년생인 임은수는 ‘포스트 김연아’로 불렸던 여자 피겨스케이팅 유망주였다. 주니어 시절 김예림(은퇴), 유영(경희대)과 ‘트로이카 3인방’으로 불리며 주목받았으며 스케일이 큰 점프와 뛰어난 표현력으로 팬들의 사랑을 받았다.

2015~2016시즌부터 7년간 국가대표로 활약했다. 2016-17 시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 그랑프리 7차 대회 동메달, ISU 주니어 세계선수권 4위, 2018-19시즌 ISU 챌린저 대회인 아시안 오픈 트로피 금메달, ISU 그랑프리 시리즈 5차 대회 동메달 등 김연아 이후 국제대회에서 괄목할 만한 성적을 써내려갔다.

그는 2022-23 시즌 ISU 스케이트 캐나다에 배정(출전선수로 초청)받았으나 기권하며 사실상 은반 위를 떠났다. 이후 뮤지컬 배우 등 다양한 도전을 이어왔다.



2025년부터 SPOTV의 하얼빈 동계 아시안게임 해설위원으로 또 다른 도전에 나섰다. 임은수는 당시 “선수가 아닌 해설위원으로서 경기를 지켜보게 돼 굉장히 감회가 새롭다. 선수의 시점, 코치의 시점으로 더 설득력 있게 설명해 드릴 수 있도록 열심히 준비하고 있다”고 밝혔다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
임은수가 2026 밀라노 동계올림픽에서 맡은 역할은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로