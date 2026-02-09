5연패 뒤 3연승 컬링 믹스더블 ‘유종의 미’ 거둘까

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
5연패 뒤 3연승 컬링 믹스더블 ‘유종의 미’ 거둘까

김기중 기자
입력 2026-02-09 11:15
수정 2026-02-09 11:15
컬링 믹스더블 김선영-정영석이 9일(한국시간) 캐나다와 경기 중 작전을 짜고 있다. 코르티나 담페초 AP 뉴시스
컬링 믹스더블 김선영-정영석이 9일(한국시간) 캐나다와 경기 중 작전을 짜고 있다. 코르티나 담페초 AP 뉴시스


5연패 뒤 3연승을 거둔 컬링 믹스더블 김선영-정영석이 노르웨이를 상대로 9일(한국시간) 마지막 경기를 치른다. 준결승 진출에는 아쉽게 실패했지만, 4연승으로 대회를 마무리할 수 있을지 주목된다.

김선영-정영석은 이날 오후 6시 5분 이탈리아 코르티나담페초 코르티나 올림픽 컬링 스타디움에서 열리는 최종 9차전에서 노르웨이의 크리스틴 스카슬리엔-마그누스 네드레고텐과 맞붙는다. 올림픽 최종 예선인 퀄리피케이션 이벤트(OQE) 플레이오프(PO)를 통해 이번 대회 출전권을 자력으로 따낸 두 선수의 마지막 경기다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 대한민국 선수단 중 가장 먼저 경기를 시작한 김선영-정영석은 지난 5일 스웨덴, 이탈리아와 경기를 시작으로 스위스, 영국, 체코에 5연패를 당하며 세계의 벽을 실감해야 했다. 그러나 8일 열린 6차전에서 2023년 세계선수권대회 우승 조인 미국의 코리 티시-코리 드롭킨을 연장전 끝에 꺾고 첫 승리를 신고했다. 이어 7차전에서는 에스토니아, 8차전에서 캐나다를 연달아 꺾었다.

컬링 믹스더블은 총 10개 팀이 출전해 한 번씩 겨루는 라운드로빈 방식으로 예선을 치르고, 이 가운데 상위 4개 팀이 준결승에 진출해 메달 색깔을 가린다. 이미 5승 이상을 거둔 팀이 4팀이어서 김선영-정영석 팀이 이날 노르웨이를 이겨도 준결승에는 오르지 못한다.

노르웨이 조는 2018년 평창 동계 올림픽에선 동메달, 2022년 베이징에선 은메달을 합작한 강팀이다. 이번 대회에선 8차전까지 김선영-정영석 팀과 같은 3승 5패를 기록하며 탈락이 확정됐다.
김기중 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
