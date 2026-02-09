체육공단, 밀라노 동계올림픽 선수단에 격려금 전달

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

체육공단, 밀라노 동계올림픽 선수단에 격려금 전달

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-02-09 11:06
수정 2026-02-09 11:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
하형주(가운데) 국민체육진흥공단 이사장이 지난 7일 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 선수촌을 방문해 이수경 단장에게 격려금을 지급한 뒤 함께 포즈를 취하고 있다. 국민체육진흥공단 제공
하형주(가운데) 국민체육진흥공단 이사장이 지난 7일 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 선수촌을 방문해 이수경 단장에게 격려금을 지급한 뒤 함께 포즈를 취하고 있다. 국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 9일 ‘2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽’에 출전하고 있는 대한민국 선수들을 격려하기 위해 선수촌을 방문해 격려금을 전달했다고 밝혔다.

하형주 이사장은 지난 7일 선수촌을 직접 방문해 이수경 단장에게 격려금 2000만원을 전달했다.

하 이사장은 “지난 4년간의 땀방울이 올림픽이라는 큰 무대에서 값진 결실로 이어지길 기원한다”라며 “우리 선수들이 부상 없이 후회 없는 경기를 펼치길 국민과 함께 뜨거운 마음으로 응원할 것”이라고 말했다.

체육공단은 올림픽 등 주요 국제 경기 대회마다 국가대표 선수단의 사기 진작과 경기력 향상을 위한 격려금을 지원하며 대한민국 스포츠의 든든한 버팀목으로서 역할을 다하고 있다.

이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
국민체육진흥공단이 전달한 격려금은?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로