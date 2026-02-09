동계올림픽 정보는 여기!…대한체육회, 공식 홈페이지 운영

이미지 확대 대한체육회 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 공식 홈페이지(www.sports.or.kr/milano) 첫 화면. 대한체육회 제공 닫기 이미지 확대 보기 대한체육회 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 공식 홈페이지(www.sports.or.kr/milano) 첫 화면. 대한체육회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한체육회가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 기간 대한민국 선수단과 대회 관련 정보를 제공하는 공식 홈페이지(www.sports.or.kr/milano)를 운영한다고 9일 밝혔다.올림픽 기간을 맞아 특집으로 개설한 홈페이지는 선수단 공식 프로필, 경기 일정 및 실시간 경기 결과, 과거 올림픽 기록 등 다양한 정보를 제공한다. 특히 경기 일정과 결과를 국제올림픽위원회(IOC)와의 정보 연계를 통해 정확하고 신속하게 전달할 예정이다. 선수 인터뷰와 국가 대표팀의 현장 소식, 대한체육회와 후원사에서 진행하는 올림픽 관련 이벤트 정보 등은 홈페이지와 함께 소셜미디어(SNS)에도 공개한다.역대 올림픽 성적과 역대 메달리스트들의 프로필을 과거 수상 경력과 함께 볼 수도 있다. 국가대표 아카이브를 통해서는 이번 대회에 출전하는 대한민국 선수단의 활동 및 국가대표 이력, 과거 대회 출전 성적 등도 확인 가능하다.유승민 대한체육회장은 “대한민국 선수단의 경기 일정과 결과 등 다양한 정보를 실시간으로 제공하여, 올림픽에 대한 국민적 관심을 높여 선수단을 향한 응원 열기를 더욱 끌어올리겠다”고 밝혔다.