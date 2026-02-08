크라우드 펀딩으로 선수생활 이어가던 목수 출신 폰 알멘, 스위스에 남자 활강 금메달 안겼다

이미지 확대 프란요 폰 알멘.AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 프란요 폰 알멘.AP 연합뉴스

이미지 확대 프란요 폰 알멘.AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 프란요 폰 알멘.AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

목수 출신으로 17세 때 갑작스럽게 아버지가 세상을 떠나 크라우드펀딩으로 어렵게 선수생활을 이어가던 스위스의 프란요 폰 알멘(24)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 전체 첫 금메달의 주인공이 됐다.폰 알멘은 7일(현지시간) 이탈리아 보르미오의 스텔비오 스키 센터에서 열린 대회 알파인 스키 남자 활강 경기에서 1분 51초 61의 기록으로 금메달을 따냈다. 2위인 이탈리아의 조반니 프란초니와는 단 0.2초 차이였다.7000여명의 홈팬의 열렬한 응원 속에 조반니 프란초니(1분51초81), 동메달은 도미니크 파리스(1분52초11·이상 이탈리아)가 각각 차지했다. 특히 36살 파리스의 경우 5번째 올림픽 출전에서 첫 메달을 목에 걸었다.무엇보다 관심을 모으는 것은 폰 알멘이 스위스의 전문 목수 교육과정에서 4년간 교육을 받은 정식 목수로 스키 선수로 활동하면서도 여름에는 건설 현장에서 목수로 생계를 유지하고 체력을 단련한다는 점이었다. 이 때문에 ‘눈위의 조각가’라는 별명을 얻은 그는 어린 나이에 아버지를 여의면서 어려운 환경속에서 선수 생활을 이어갔다. 출전 비용을 마련하기 위해 크라우드펀딩을 이용했다.2023년부터는 국제스키연맹(FIS) 월드컵에서 뛴 폰 알멘은 지난해 2월 오스트리아 잘바흐에서 열린 알파인 스키 세계선수권대회에서 남자 활강 챔피언에 오르고 팀 복합 우승에도 기여하면서 전성기를 맞이했다.금메달을 따낸 뒤 폰 알멘은 “영화처럼 느껴진다. 비현실적이다. 어떤 의미인지 말로 표현할 수도 없을 정도”라면서 “올림픽 첫 경기에서 금메달을 따는 것보다 더 나은 상상을 할 수 있을까. 며칠이 지나야 실감이 날 것 같다”고 기뻐했다.선수생활을 간신히 이어갔던 힘들었던 시절에 대해 그는 “나에게 그 장은 끝났다. 지금 하는 일과 앞으로 다가올 것에 집중하고 싶다”고 말했다.거침없고 위험을 감수하는 주행 스타일 덕분에 동료들 사이에서 ‘미친(Crazy) 스키어’라고도 불리는 그는 명문 스키 트레이닝 스쿨을 거치지 않은 것으로도 유명하다.폰 알멘은 역대급 난코스로 불린 이번 대회에서 스타트 구간을 11초09로 통과하며 압도적인 속도를 보여줬다. 강력한 우승후보로 세계랭킹 1위였던 마르코 오데르마트(스위스)는 아쉽게도 4위에 올라 메달획득에는 실패했다.