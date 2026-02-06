컬링 믹스더블 김선영-정영석, 스위스에 패배…준결승 ‘빨간불’

이미지 확대
컬링 믹스더블, 스위스에 패해 3연패로 최하위
한국의 김선영(오른쪽)과 스위스의 브라이어 슈발러-휘얼리만이 5일(한국시간) 이탈리아 코르티나 담페초에서 열린 컬링 경기에서 경쟁하고 있다. 코르티나 AP 뉴시스
컬링 믹스더블 국가대표 김선영(강릉시청)-정영석(강원도청)이 3연패 수렁에 빠졌다. 준결승 진출에도 빨간불이 켜졌다.
김선영-정영석 조는 6일(한국시각) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 컬링 믹스더블 조별리그 스위스와의 맞대결에서 5-8로 졌다.
1엔드에서 1점을 주며 출발한 한국은 2엔드 2점을 얻으며 역전에 성공했다. 그러나 3엔드에서 무려 4점의 대량 득점을 허용하며 스위스에 끌려갔다. 4엔드에서 겨우 1점을 만회했지만, 5엔드에서 스위스가 1점을 획득하며 격차가 유지됐다.
이후 한국은 3-6으로 뒤지다가 6엔드에서 2점을 따내며 1점 차까지 추격했지만 7엔드에서 2점을 내주며 기회를 놓쳤다. 3점 차로 뒤진 한국은 8엔드에서 대역전극을 노렸지만 경기를 뒤집진 못했다.
컬링 믹스더블은 11일까지 10개 팀이 서로 한 번씩 경기를 치르는 ‘라운드 로빈’ 방식으로 진행한다. 상위 4개 조가 9일 열리는 준결승전에 진출하고, 11일 메달 결정전을 벌인다.
김선영-정영석은 앞서 스웨덴, 이탈리아에 이어 이번까지 3연패를 당하면서 전체 10개 팀 가운데 체코·노르웨이와 함께 최하위권으로 떨어졌다. 김선영-정영석은 6일 오후 8시 35분 같은 장소에서 영국과 네 번째 경기를 치른다.
