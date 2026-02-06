닫기 이미지 확대 보기

밀라노 올림픽 톱10 향해… 날아오르는 ‘팀코리아’

스노보드 국가대표 유승은이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막을 이틀 앞둔 4일(현지시간) 폭설이 내리는 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 공중회전 기술을 연습하고 있다. 한국 선수단은 이번 올림픽에서 금메달 3개 획득과 종합 순위 10위 이내를 목표로 세계 선수들과 뜨거운 경쟁을 펼친다.

리비뇨 로이터 연합뉴스