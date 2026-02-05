닫기 이미지 확대 보기

시동 건 ‘팀코리아’… 밀라노 녹인다

스피드스케이팅 국가대표 김민선이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막을 이틀 앞둔 4일(현지시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 빙판을 질주하며 마무리 훈련을 하고 있다. 한국 선수단은 이번 올림픽에서 금메달 3개 획득과 종합 순위 10위 이내를 목표로 세계 선수들과 뜨거운 경쟁을 펼친다.

밀라노 연합뉴스