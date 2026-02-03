스포츠 2026 밀라노 동계올림픽 [포토] 연기 펼치는 아이스댄스 임해나-권예 입력 2026-02-03 13:59 수정 2026-02-03 13:59 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/winter-olympic/2026/02/03/20260203800004 URL 복사 댓글 0 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막을 4일 앞둔 2일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 임해나와 권예가 훈련하고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 2026 동계올림픽 개최 도시는? 밀라노·코르티나담페초 이탈리아·로마