“동계패럴림픽 金1·銅1 목표”… 대한민국 선수단 힘찬 결단
2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽 대한민국 선수단과 관계자들이 2일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 결단식에서 응원 문구가 적힌 수건을 펼치며 선전을 다짐하고 있다. 한국은 금메달 1개, 동메달 1개를 목표로 3월 6~15일 이탈리아 일원에서 열리는 패럴림픽에 5개 종목·40여 명이 참가한다.
연합뉴스
연합뉴스
연합뉴스
2026-02-03 B6면
