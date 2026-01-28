0.01초 측정, 여성 최초 선서…70년 전 동계올림픽 유산 물려받은 2026 동계올림픽

이미지 확대 1956년 코르티나 담페초 동계 올림픽 빙상경기장에서 관중들이 하키 경기를 관람하고 있다. IOC 제공 닫기 이미지 확대 보기 1956년 코르티나 담페초 동계 올림픽 빙상경기장에서 관중들이 하키 경기를 관람하고 있다. IOC 제공

이미지 확대 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 경기장. IOC 제공 닫기 이미지 확대 보기 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 경기장. IOC 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 이탈리아 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽은 1956년 제7회 코르티나담페초 동계올림픽이 열렸던 곳에서 70년 만에 다시 열린다는 점에서 뜻깊다. 국제올림픽위원회(IOC)가 27일(현지시간) 홈페이지 ‘레거시’ 코너에 “1956년 올림픽의 정신이 오늘날까지 살아 숨 쉬고 있다”며 70년 전 올림픽이 남긴 유산이 어떻게 이어지는지를 조명해 눈길을 끈다.IOC는 우선 70년 전 등장한 혁신적인 기술을 짚었다. 크로스컨트리 스키는 당시 처음으로 1/100초 단위까지 측정했고, 이후 국제 스포츠 연맹도 이 기준을 잇달아 채택했다. 알파인 스키에서는 버저가 울리며 출발 게이트가 열리고 광학 신호로 이를 알리는데, 이 시스템 역시 이후부터 모든 동계 올림픽에서 사용됐다. IOC는 이를 두고 “스포츠 및 기술 혁신을 거둔 1956년의 코르티나는 단순한 개최지를 넘어 동계 스포츠 발전의 시작점”이라고 강조했다.당시 지은 경기장은 70%가 현재까지도 사용 중이라고 소개했다. 국제스키스노보드연맹(FIS) 월드컵과 스키 및 컬링 세계 선수권 대회도 정기적으로 개최된다. IOC는 “올해에도 코르티나담페초의 여러 경기장이 무대로 활용된다. 이는 ‘지속 가능’을 보여준다”고 평했다.1956년 당시 올림픽 선수촌을 짓지 않았던 이유에 대해 “기존의 숙박 시설을 활용해 올림픽이 끝난 후에도 오랫동안 지역 사회에 도움이 되도록”이라고 소개했다. 이번 올림픽에서는 6개의 선수촌이 마련됐다. 특히 포마냐뇽산과 토파네산 봉우리의 웅장한 경관을 배경으로 1400명의 주민을 수용할 수 있는 ‘임시 산악 마을’이 올림픽 기간 조성될 예정이라고 소개했다.앞선 올림픽은 유럽 8개국에 흑백으로 생중계된 최초의 동계 올림픽이기도 하다. IOC는 이날 최첨단 미디어센터 개소도 함께 알렸다.코르티나 올림픽 개막식에서는 이탈리아 알파인 스키 선수 줄리아나 셰날 미누초가 여성 최초로 올림픽 선서에 나섰다. IOC는 “올림픽 무대에서 여성의 참여를 확대하는 상징적인 순간이었다”며, 이번 올림픽에서는 전체 선수 명단 중 47%가 여성에게 배정된 점을 꼽았다. 특히 여성들이 참여하는 종목 역시 동계 올림픽 역사상 가장 많은 50개 종목에 이른다. IOC는 이와 관련 “동계 스포츠에서 성평등을 향한 지속적인 진전”이라고 강조했다.