밀라노 올림픽 개회식 기수에 차준환·박지우

남자 피겨 스케이팅 차준환, 여자 스피드 스케이팅의 박지우. 연합뉴스
남자 피겨 스케이팅의 차준환(서울시청)과 여자 스피드 스케이팅의 박지우(강원도청)가 다음달 열리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개회식의 한국 선수단 기수에 뽑혔다. 대한체육회는 차준환과 박지우가 밀라노 산시로 스타디움에서 열리는 개회식에서 태극기를 들고 한국 대표팀을 이끌 기수로 나선다고 26일 밝혔다.
한국 피겨의 간판스타 차준환은 2018 평창 동계올림픽에서 종합 15위에 올랐고, 2022 베이징 동계올림픽에선 종합 5위를 차지했다. 박지우는 오랜 기간 한국 여자 빙속을 이끈 베테랑이다. 지난해 12월 열린 2025~26 국제 빙상경기연맹(ISU) 월드컵 3차 대회 여자 매스스타트에서 동메달을 땄다. 차준환과 박지우는 평창과 베이징에 이어 세 번째 올림픽 무대를 밟는다.
스노보드 이상호(넥센윈가드)와 쇼트트랙 최민정(성남시청)은 대표팀 남녀 주장으로 뽑혔다. 이상호는 평창 올림픽 스노보드 남자 평행 대회전에서 한국 스키 선수 처음으로 은메달을 획득했다. 명실상부 쇼트트랙 최고 스타인 최민정은 평창과 베이징 올림픽에서 금메달 3개와 은메달 2개를 따냈다. 이번 대회에서도 유력한 금메달 후보로 꼽힌다.
