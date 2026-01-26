차준환, 4대륙선수권 2위… ‘금빛’ 밀라노 보인다

동계올림픽 메달 청신호프리 곡 교체 승부수 ‘6→2위’ 껑충
고난도 쿼드러플 살코 완벽 점프
1위와 0.11점 차… 최종 273.62점
여자 싱글 이해인 192.66점 5위
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
차준환이 25일 중국 베이징에서 열린 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 사대륙선수권대회 남자 싱글 프리 스케이팅에서 ‘미치광이를 위한 발라드’ 음악에 맞춰 연기를 선보이고 있다.
베이징 AFP 연합뉴스
베이징 AFP 연합뉴스
한국 피겨 스케이팅 간판 차준환(25·서울시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 앞두고 열린 마지막 국제대회에서 최종 2위를 차지하며 올림픽 메달 기대감을 키웠다.
차준환은 25일 중국 베이징에서 열린 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 사대륙선수권대회 남자 싱글 프리 스케이팅에서 기술점수(TES) 97.46점과 예술점수(PCS) 87.27점을 합쳐 184.73점으로 전체 1위를 차지했다. 전날 쇼트 프로그램에서 점프 실수로 6위(88.89점)에 그쳤던 아쉬움을 털어내는 완벽한 경기였다.
프리 스케이팅 점수와 합계점수 273.62점은 모두 시즌 최고 기록이다. 이번 시즌 프리 스케이팅 프로그램 곡을 ‘물랑루즈’로 준비해 대표선발전까지 치렀던 차준환은 이번 대회를 앞두고 ‘미치광이를 위한 발라드’로 곡을 바꿨다. 그리고 이날 경기를 통해 과감한 선택의 이유를 증명했다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
최종 2위에 오른 차준환이 은메달을 들고 있는 모습.
베이징 AFP 연합뉴스
베이징 AFP 연합뉴스
차준환은 첫 점프 과제인 고난도 쿼드러플 살코(9.70점)를 깔끔하게 뛰어 수행점수(GOE) 3.33점을 받았다. 이어진 쿼드러플 토루프(9.50점)에서도 GOE 2.31을 챙기며 2연속 4회전 점프를 안정적으로 처리했다.
트리플 러츠(5.90점)와 트리플 악셀(8.00점)까지 가산점을 챙겼을 뿐 아니라 시퀀스, 스핀 등 모든 과제에서 착실히 GOE를 따내며 순조롭게 연기를 마쳤다. 프리 스케이팅에서 180점 이상을 받은 선수는 차준환이 유일했다.
쇼트 프로그램에서 98.59점으로 전체 1위였던 미우라 가오(21)가 합계 273.73점으로 차준환에 0.11점 앞선 점수로 우승을 차지했다. 차준환은 2024년 동메달, 2025년 은메달에 이어 이 대회 3년 연속 메달을 따냈다. 2022년 대회 금메달까지 포함하면 4번째 메달이다.
차준환과 함께 올림픽에 출전하는 김현겸(20·고려대)은 합계 208.92점으로 17위에 올랐다. 이재근(19·수리고)은 211.22점으로 16위를 차지했다.
유정희 서울시의원, 관악구 전통시장·상점가 연합회 출범식 참석
서울시의회 유정희 의원(관악구4·문화체육관광위원회)은 지난 20일 관악구청 대강당에서 열린 (사)관악구 전통시장·상점가 연합회 출범식에 참석해 연합회 출범을 축하하고 전통시장 활성화에 대한 응원의 뜻을 전했다. 이날 출범식은 관악구 전통시장과 상점가 상인들이 뜻을 모아 연합회를 공식 출범하는 자리로, 지역 상권의 공동 대응과 협력 체계를 마련하기 위한 의미 있는 첫걸음이라는 평가를 받고 있다. 유 의원은 관악구 전통시장과 상점가가 지역 경제의 핵심 축이자 생활경제의 중심이라는 점에 공감하며, 연합회 출범이 상인 간 연대와 상권 경쟁력 강화로 이어지기를 기대한다고 밝혔다. 유 의원은 “전통시장과 상점가는 관악경제의 대동맥이자 주민들의 일상과 가장 가까운 경제 현장”이라며 “이번 연합회 출범이 상인 여러분의 목소리를 하나로 모으고, 지속 가능한 지역 상권으로 도약하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다. 이어 “급변하는 소비 환경 속에서 전통시장과 상점가가 살아남기 위해서는 개별 점포를 넘어선 협력과 공동 대응이 중요하다”면서 “연합회가 현장의 의견을 효과적으로 전달하고 실질적인 변화를 끌어내는 중심 역할을 하기를 기대한다”고 밝혔다. 끝으로 유 의원은 “앞으
서울시의회 바로가기
앞서 여자 싱글에서는 이해인(21·고려대)이 192.66점으로 5위, 신지아(18·세화여고)가 185.06점으로 6위를 차지했다.
2026-01-26 B6면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
차준환이 프리 스케이팅에서 전체 몇 위를 차지했나?