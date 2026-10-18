나 홀로 30점, 여전히 위대한 ‘실바 칼텍스’…컵대회 MVP까지 품었다

GS칼텍스, 도로공사 꺾고 7번째 우승

파괴력 여전한 실바, 새 시즌 활약 예고

이미지 확대 GS칼텍스 외국인 주포 지젤 실바가 18일 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회에 결승 한국도로공사와의 경기에서 서브를 준비하고 있다. 2026.10.18 한국배구연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 GS칼텍스 외국인 주포 지젤 실바가 18일 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회에 결승 한국도로공사와의 경기에서 서브를 준비하고 있다. 2026.10.18 한국배구연맹 제공

세줄 요약 GS칼텍스가 결승에서 한국도로공사를 3-2로 꺾고 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 우승을 차지했다. 실바는 결승 30점과 대회 MVP를 모두 거머쥐며 팀의 3년 만의 정상 복귀를 이끌었고, 새 시즌 전망도 밝게 했다. 실바 30점, 컵대회 MVP 동시 석권

GS칼텍스, 도로공사에 3-2 역전승

3년 만의 우승, 통산 7번째 정상

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지젤 실바를 앞세운 GS칼텍스가 지난 시즌 챔피언결정전 맞상대였던 한국도로공사를 또 꺾고 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회에서 우승했다. 2025~26시즌 정규리그와 챔피언결정전 최우수선수(MVP)로 뽑힌 실바는 컵대회 MVP까지 차지하며 다가오는 새 시즌도 맹활약을 예고했다.GS칼텍스는 18일 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 대회 결승에서 도로공사를 풀세트 접전 끝에 3-2(25-23 26-28 18-25 25-22 15-5)로 꺾고 우승 트로피를 들었다. GS칼텍스의 컵대회 우승은 3년 만이자 통산 7번째다. 컵대회 최다 우승팀인 GS칼텍스는 이번 우승으로 2위 현대건설(5차례)과 격차를 벌렸다.3년 연속 1000득점을 돌파했으나 올해는 “1000득점을 넘기지 않겠다”고 했던 실바의 공격력이 여전히 무서운 GS칼텍스였다. 실바는 결승에서 30점을 올렸다. 실바는 기자단 투표 34표 중 28표를 얻어 대회 MVP에 선정됐다.1세트부터 접전이 펼쳐졌다. 23-23까지 경기가 이어진 가운데 마지막 2점을 타나차 쑥솟(등록명 타나차)과 실바의 연속 득점으로 챙기며 GS칼텍스가 1세트를 따냈다. 그러나 2세트에서 24-23으로 앞섰음에도 도로공사의 아시아쿼터 선수인 우치세토 마미를 막지 못해 듀스가 됐고 26-26에서 레티치아 모마 바소코에게 득점을 내준 뒤 김지원이 오버네트를 범해 세트를 내줬다.3, 4세트도 한 차례씩 주고받으면서 승부는 5세트까지 이어졌다. 그러나 ‘한 방’이 강한 것은 역시 GS칼텍스였다. 실바는 4-2에서 강서브를 날려 수비를 흔들었고, GS칼텍스는 기회를 놓치지 않고 3연속 득점에 성공해 7-2로 점수 차를 벌렸다. 이후 일방적인 경기가 펼쳐진 끝에 GS칼텍스가 웃었다.실바는 5세트에만 두 팀 선수 중 가장 많은 4점을 기록하며 승리를 이끌었다. 실바는 전날 열린 흥국생명과의 준결승 5세트 때도 홀로 12점을 책임진 바 있다. 무릎 통증을 안고도 출전을 강행한 모마는 31득점으로 분전했으나 팀의 패배를 지켜보며 준우승팀 수훈선수에 만족해야 했다. 도로공사는 2011년 이후 15년 만에 컵대회 우승을 노렸으나 아쉽게 준우승에 그쳤다.