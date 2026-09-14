강소휘가 꺼낸 ‘치욕’의 기억…“이번에 기필코 복수한다”

항저우서 베트남에 지고 체면 구겨

차상현 감독 “독하게 마음 먹었다”

16일 홍콩과 첫 대결…메달에 도전

이미지 확대 여자배구 국가대표 강소휘가 13일 인천 영종도 인천국제공항 제2여객터미널에서 2026 아이치·나고야 아시안게임 출국을 위해 이동하고 있다. 2026.9.13 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 여자배구 국가대표 강소휘가 13일 인천 영종도 인천국제공항 제2여객터미널에서 2026 아이치·나고야 아시안게임 출국을 위해 이동하고 있다. 2026.9.13 연합뉴스

세줄 요약 여자배구 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 메달을 목표로 일본에 입성했다. 차상현 감독은 세트플레이 완성도와 컨디션 관리에 집중했다고 밝혔고, 강소휘는 항저우 역전패의 아픔을 씻고 베트남전 승리를 다짐했다. 8년 만의 아시안게임 메달 도전, 일본 출국

항저우 베트남전 역전패 설욕 의지 표명

강소휘 부상 회복, 베트남전 복수 다짐

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여자배구 대표팀(세계랭킹 28위)이 8년 만의 아시안게임 메달을 위해 결전의 땅 일본으로 떠났다. 선수단은 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 3년 전 ‘항저우 악몽’을 씻어내고 자존심을 회복하겠다고 다짐했다.차상현 대표팀 감독은 13일 출국하기 전 인천국제공항에서 취재진과 만나 “아시아선수권대회를 마친 뒤 컨디션 관리에 중점을 뒀고 세트플레이 완성도에 초점을 맞춰 아시안게임 준비에 집중했다”면서 “3년 전 항저우 아시안게임을 보면서 배구인의 한 사람으로서 마음이 아팠다. 모두가 독하게 마음먹은 만큼 좋은 결과를 내겠다”고 다짐했다.여자배구는 2022 항저우 아시안게임에서 첫 상대였던 베트남(32위)을 상대로 2-0으로 앞서다 충격의 역전패를 당했다. 준결승 진출에도 실패하며 결국 5위로 대회를 마쳤다. 한국이 역대 아시안게임에서 메달 획득에 실패한 것은 2006년 도하 대회 이후 두 번째다. 2014년 인천 대회에서는 금메달, 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서는 동메달을 획득한 바 있다.이번 대회에서는 홍콩(127위), 카타르(106위), 베트남과 함께 D조에서 조별리그를 치른다. 조 2위 안에 들면 8강에 진출한다. 다만 조 2위를 하면 다른 조 1위와 8강에서 만나기 때문에 베트남을 꺾고 1위로 8강에 진출하는 것이 중요하다. 차 감독은 “베트남과 올해 두 차례 맞대결에서 모두 승리한 만큼 철저하게 준비해 꼭 승리하겠다”고 말했다.최근 왼쪽 허벅지 근육 부상에 시달렸던 에이스 강소휘(한국도로공사)의 활약이 중요하다. 강소휘는 밝은 표정으로 “몸 상태가 많이 좋아졌다”면서 “그동안 유독 국제종합대회에서 아쉬운 결과를 냈는데 이번만큼은 꼭 좋은 성적을 거두고 싶다”고 다짐했다. 2022 항저우 아시안게임을 돌아본 그는 “치욕을 이번에 꼭 씻겠다”고 다짐하며 “항저우 아시안게임에서 베트남과 조별리그 첫 경기에서 역전패하는 바람에 모든 것이 꼬였다. 올해 국제대회 베트남전에서 다 승리했는데 이번 대회에서도 기필코 이기겠다”고 다짐했다.어머니 류연수씨가 1990년 베이징 대회 은메달 멤버인 이다현(NEC 레드로케츠)은 “어머니가 아시안게임에서 꼭 메달을 따오라고 하셨다. 메달을 따야만 마중 나온다고 하시더라”라며 웃었다.대표팀은 오는 16일 홍콩과 첫 대결을 펼친다. 이어 17일 카타르, 18일 베트남과 맞붙는다.