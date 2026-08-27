태국에 1세트도 못 이겼다…女배구 충격패 아시아선수권 2연속 8강 탈락

직전 대회 이어 태국에 또 무너져

강소휘 등 5명만 점수 내며 고전

올림픽·월드컵 출전권 모두 무산

이미지 확대 여자배구 대표팀 강소휘가 27일 중국 톈진 올림픽 센터 체육관에서 열린 2026 아시아여자배구선수권대회 태국과의 8강전에서 상대 공격을 받아내고 있다. 2026.8.27 국제배구연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 여자배구 대표팀 강소휘가 27일 중국 톈진 올림픽 센터 체육관에서 열린 2026 아시아여자배구선수권대회 태국과의 8강전에서 상대 공격을 받아내고 있다. 2026.8.27 국제배구연맹 제공

세줄 요약 한국 여자배구 대표팀이 태국에 0-3으로 완패했다. 2026 아시아여자배구선수권 8강에서 탈락하며 2회 연속 준결승 진출에 실패했고, 2028 LA 올림픽과 내년 월드컵 출전권도 잃었다. 태국에 0-3 완패, 아시아선수권 8강 탈락

2회 연속 준결승 실패, 올림픽·월드컵권 상실

공격력 부진과 실책 누적, 경기력 흔들림

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차상현 감독이 이끄는 여자배구 대표팀이 태국에 1세트도 못 이긴 채 완패를 당했다.국제배구연맹(FIVB) 세계랭킹 28위의 한국은 27일 중국 톈진 올림픽 센터 체육관에서 열린 2026 아시아여자배구선수권대회에서 랭킹 17위 태국에 0-3(20-25 18-25 21-25)으로 무릎을 꿇었다. 한국이 이 대회 준결승 진출에 실패한 건 직전 대회인 2023년에 이어 두 번째다. 당시에도 태국을 만나 8강에서 탈락했다. 한국은 1975년 처음 출전해 코로나19로 불참한 2021년 대회를 제외하면 그간 모든 대회에서 4강 진출 이상의 성적을 거뒀었다.이번 대회 우승팀은 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전권을 얻을 수 있다. 1~3위 팀은 내년 FIVB 여자 월드컵(전 세계선수권대회) 출전권도 얻는다. 그러나 한국은 이날 패배로 이 두 가지를 모두 잃었다.대표팀은 1세트 초반 치열한 접전을 펼치다가 14-12에서 5연속 득점을 내주며 역전을 허용했다. 주포 강소휘의 공격이 연거푸 막혔고, 상대 에이스 사시파폰 잔타위숫에게 4연속 공격 득점을 내주면서 무너졌다. 이때 뒤집힌 기세가 결국 한국의 패배로 이어졌다.2세트는 더 쉽게 내줬다. 6-8에서 4연속 실점하며 초반부터 밀렸고 15-18에서는 실책성 플레이를 연발해 연속 실점하며 추격의 기회를 놓쳤다. 3세트는 20-21로 접전 승부를 펼쳤지만 태국의 거센 공격과 자체 실책이 겹쳐 그대로 무너졌다.나현수가 12점, 강소휘 10점으로 분전했으나 웃지 못했다. 육서영 9점, 이다현 8점, 박은진 6점 등 5명만 득점하며 처참한 공격력을 보여줬다.