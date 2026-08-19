7년 만에 돌아온 김세진 “목표는 첫해 우승… 동네 배구하지 않겠다”

女배구 신생팀 SOOP 사령탑 맡아

전새얀·피츠모리스 등 영입 새출발

이미지 확대 김세진 SOOP 감독이 18일 전남광주 염주체육관에서 진행한 기자회견에서 취재진의 질문을 듣고 있다.

전남광주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김세진 SOOP 감독이 18일 전남광주 염주체육관에서 진행한 기자회견에서 취재진의 질문을 듣고 있다.

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세줄 요약 7년 만에 코트로 돌아온 김세진 감독이 여자프로배구 신생 구단 SOOP의 첫해 목표를 우승으로 제시했다. 그는 전력 우려에도 목표를 높게 잡고, 선수들을 믿으며 시스템과 디테일을 갖춘 팀을 만들겠다고 했다. 동네 배구는 하지 않겠다는 각오도 전했다. 김세진 감독, 7년 만에 여자배구 현장 복귀

신생 SOOP 첫해 목표를 우승으로 설정

시스템·디테일 강조, 동네 배구 지양

2026-08-19 B7면

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프로배구 여자부 신생 구단 SOOP의 사령탑을 맡으며 7년 만에 코트로 돌아온 김세진 신임 감독이 취임 첫해 목표를 우승으로 잡았다.김 감독은 18일 전남광주 염주체육관에서 열린 기자회견에서 “누구나 어렸을 때 꿈은 대통령 아니었나”라며 “주변에선 전력 문제를 걱정하시지만, 우리는 목표를 높게 잡고 그 목표를 향해 전진하겠다”고 말했다. 이어 “뚝심 있게 선수들을 믿으면서 팀 컬러를 만들어가겠다”며 “모두가 공만 쫓아 우르르 달려가는 동네 축구처럼, 동네 배구를 하지 않겠다. 시스템을 구축하고 결과까지 끌어내겠다”고 각오를 다졌다.SOOP은 지난 5월 모기업의 재정 문제로 해체 위기에 놓였던 여자배구 페퍼저축은행을 인수했다. 그러나 김 감독은 페퍼저축은행의 후신 구단이 아닌 사실상 백지상태에서 새롭게 시작하는 처지다.페퍼저축은행은 지난 시즌 창단 처음으로 탈꼴찌에 성공했을 정도로 전력이 약했고, 여기에 모기업 매각 위기 속에 주축 선수들마저 뿔뿔이 흩어졌다.내부 자유계약선수(FA)였던 핵심 공격수 박정아와 이한비는 각각 한국도로공사와 현대건설로 팀을 옮겼고, 기존 외국인 선수 조이 웨데링턴과도 재계약하지 못했다.지난 6월 임시 이사회를 통해 페퍼저축은행을 인수한 SOOP은 뒤늦게 전력을 꾸렸다. 외국인 선수 트라이아웃에서 외면받았던 미국·페루 이중국적의 아포짓 스파이커 오드리아나 피츠모리스를 선발했고 한국도로공사에서 방출된 공격수 전새얀을 영입했다.김 감독은 “모든 것을 다시 시작한다는 각오로 팀을 만들고 있다”며 “우리가 한 팀을 이루기 위해선 세밀한 플레이, 즉 ‘디테일’을 건드려야 한다고 생각했고 이 부분을 중점적으로 훈련하고 있다”고 새 시즌 준비 상황을 전했다.아울러 김 감독은 “많은 선수가 방출, 트레이드 등으로 우리 팀에 합류했는데 그 아픔을 코트 안에서 승화했으면 한다. 그렇게 된다면 끈끈한 팀이 될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.