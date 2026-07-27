여자배구 삼세판 다 이겼다! 완벽한 승리로 평가전 마무리

인도네시아 상대 평가전 싹쓸이

강소휘 18점·이예림 12점 활약

남자는 브라질에 패배…1승 2패

이미지 확대 여자배구 대표팀 선수들이 26일 충북 제천체육관에서 열린 인도네시아와의 세 번째 평가전에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.7.26 대한배구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 여자배구 대표팀 선수들이 26일 충북 제천체육관에서 열린 인도네시아와의 세 번째 평가전에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.7.26 대한배구협회 제공

세줄 요약 한국 여자배구가 인도네시아와의 평가전 3차전에서 세트스코어 3-0 완승을 거두며 3전 전승으로 일정을 마쳤다. 1, 2차전의 3-1 승리에 이어 한 세트도 내주지 않으며 상승세를 확인했고, 강소휘와 이예림, 박은진이 고르게 활약했다. 인도네시아전 3차전 3-0 완승, 3전 전승 마무리

강소휘 18점, 이예림·박은진도 고른 활약

평가전 성과 바탕으로 대표팀 최종 명단 결정

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한국 여자배구가 인도네시아와 치른 평가전을 3전 전승으로 마치며 차기 대회 도전에 청신호를 켰다.차상현 감독이 이끄는 한국 대표팀은 26일 충북 제천체육관에서 열린 인도네시아와의 세 번째 평가전에서 3-0(25-19 25-22 25-16)으로 완승을 거뒀다. 앞서 1, 2차전에서는 3-1로 승리했지만 이날은 한 세트도 내주지 않는 완벽한 승리로 기분 좋게 평가전을 마무리했다. 비록 국제배구연맹 랭킹이 한국은 30위, 인도네시아는 60위로 격차가 있지만 최근까지 한국 여자배구가 끝없는 추락을 거듭하다 상승세를 이어간다는 점에서 고무적인 결과로 평가된다.한국은 1세트 20-17에서 박은진의 단독 가로막기 득점과 이예림(현대건설)의 왼쪽 직선 강타, 세터 김다인(현대건설)의 서브 에이스 등으로 격차를 벌리며 손쉽게 승리를 따냈다.승부처는 2세트였다. 한국은 세트 중반 인도네시아에 끌려갔지만 수비 집중력을 앞세워 21-21 동점을 만들었다. 이후 이예림이 퀵오픈과 블로킹으로 연속 득점을 올렸고 박은진이 세트를 마무리하며 한숨을 돌렸다.승기를 잡은 한국은 3세트 중반 20-12로 달아나며 일찌감치 승기를 잡았다. 이날 강소휘가 18점으로 공격을 이끌었고 이예림(12점)과 박은서(11점)가 승리를 거들었다.앞서 벌어진 남자 대표팀 경기에서는 한국(26위)이 브라질(7위)에 1-3(25-16 23-25 22-25 22-25)으로 역전패했다. 지난 22일 1차전에서 3-1로 승리하며 기분 좋게 출발했지만 전날 2차전에 이어 거푸 1-3으로 지면서 평가전을 1승 2패로 마쳤다.대한배구협회는 국가대표팀의 국제 경쟁력 강화와 2028 로스앤젤레스올림픽 동반 출전을 위해 브라질, 인도네시아와 남녀 대표팀 평가전을 준비했다. 협회는 평가전을 바탕으로 동아시아 남자선수권대회(8월 5~9일·몽골 울란바토르), 동아시아 여자선수권대회(8월 10~17일·홍콩), 아시아여자선수권대회(8월 21~30일·중국 톈진), 아시아남자선수권대회(9월 4~13일·일본 기타큐슈)에 나설 국가대표 최종 명단을 결정할 예정이다.