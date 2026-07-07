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‘리틀 김연경들’ 해냈다! 18세 이하 대표팀, 태국 꺾고 결승 진출

류재민 기자
류재민 기자
입력 2026-07-07 06:30
수정 2026-07-07 06:30
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1세트 내준 후 내리 따내며 역전승
김기중 감독 “더 좋은 팀 위해 노력”

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18세 이하 여자배구 대표팀 선수들이 6일 태국에서 열린 2026 아시아배구연맹(AVC) 아시아선수권 준결승에서 태국을 꺾고 승리한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 2026.7.6 AVC 제공
18세 이하 여자배구 대표팀 선수들이 6일 태국에서 열린 2026 아시아배구연맹(AVC) 아시아선수권 준결승에서 태국을 꺾고 승리한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 2026.7.6 AVC 제공


18세 이하(U-18) 여자배구 대표팀이 적지에서 태국을 꺾고 19년 만에 2026 U-18 아시아여자배구선수권대회 결승에 진출했다.

대표팀은 6일 태국 나콘라차시마 터미널21에서 열린 개최국 태국과의 대회 준결승에서 3-1(17-25 27-25 25-12 25-14) 역전승을 거뒀다. 한국이 이 대회 결승에 오른 건 2007년 이후 19년 만이다. 직전 대회인 2024년에는 5위에 머물렀다.

한국은 16개국이 참가한 이번 대회 조별리그 D조에서 인도, 베트남, 대만을 모두 꺾고 조 1위로 8강에 올랐다. 이어 카자흐스탄을 3-1로 제압한 뒤 태국까지 물리치며 결승 진출에 성공했다. 이로써 한국은 4위까지 주어지는 2027 U-19 세계여자배구선수권대회 출전권도 확보했다.

대표팀을 이끈 김기중 감독은 경기 후 현지 방송사와 인터뷰에서 “상대 팀보다 우리가 더 집중력을 보여준 것 같다”며 “우리는 매일 보완하면서 발전하고 있다. 오늘보다 내일 더 좋은 팀이 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

수훈선수로 뽑힌 미들블로커 박서윤(중앙여고)은 “1세트는 긴장해서 아쉬운 결과가 나왔는데, 2세트부터 선수들 모두가 잘해서 승리할 수 있었다”며 “내일 열리는 결승에서 중국에 꼭 승리해 우승하고 싶다”고 말했다. 한국은 일본을 3-0으로 완파한 중국과 7일 우승을 놓고 맞붙는다.
류재민 기자
세줄 요약
  • 태국 원정 준결승 3-1 역전승
  • 19년 만에 아시아선수권 결승 진출
  • 2027 U-19 세계선수권 출전권 확보
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