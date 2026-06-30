자진 계약 해지→日 감독이 직접 영입…이소영, 코트 돌아온다

어깨 재활 마친 후 기업은행 통해 복귀

복수 영입 제의 거절 “최선 다하겠다”

이미지 확대 이소영. KOVO 제공 닫기 이미지 확대 보기 이소영. KOVO 제공

세줄 요약 지난 시즌 도중 계약을 해지했던 이소영이 어깨 수술과 재활을 마치고 IBK 기업은행 유니폼으로 돌아온다. 새 사령탑 마나베 마사요시 감독이 직접 상태를 확인한 뒤 팀에 필요하다고 판단해 영입을 추진했고, 이소영도 부활 의지를 보였다. 이소영, 어깨 수술 뒤 7개월 만에 복귀

마나베 감독 직접 확인 뒤 재계약 추진

기업은행, 건강한 복귀와 재활 지원 약속

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지난 시즌 도중 계약을 해지하고 팀을 떠났던 이소영이 다시 IBK 기업은행 유니폼을 입고 코트로 돌아온다.기업은행은 30일 “이소영의 재활 경과를 지속해 확인한 결과 다가오는 시즌 건강하게 경기에 나설 수 있다고 판단해 계약을 체결했다”고 발표했다. 지난해 11월 어깨 수술 이후 기업은행과 계약을 해지한 지 약 7개월 만의 복귀 소식이다.이소영의 영입은 새로 기업은행 사령탑에 오른 마나베 마사요시 감독의 의중이 크게 작용했다. 마나베 감독은 이소영의 상태를 직접 점검하고 면담을 한 뒤 그의 운동 능력과 풍부한 경기 경험이 팀에 필요하다고 판단했다.복수의 구단으로부터 영입 제의가 있었지만 이소영은 기업은행에서 부활하겠다는 강한 의지를 보인 것으로 전해졌다. 이소영은 “기업은행에서 다시 코트에 설 수 있는 기회를 얻어 감사하다”며 “건강한 몸 상태로 돌아와 팀에 보탬이 되고, 좋은 경기력으로 보답하도록 최선을 다하겠다”는 각오를 전했다.구단 관계자는 “이소영 선수는 경험과 리더십을 갖췄고 코트 안팎에서 팀에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 선수”라며 “감독 역시 올 시즌 팀 운영에 필요한 선수라고 판단한 만큼 구단은 선수가 최상의 상태로 복귀할 수 있도록 적극 지원할 계획”이라고 말했다.