국내 선수 자리 뺏기나…외국인 늘리는 프로배구, 코트에 절반이나 뛴다

연맹 이사회 거쳐 2027~28시즌 적용

외인 교체 5라운드까지로 제한 두기로

페퍼 인수한 SOOP 구단명 ‘숲 수퍼스’

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세줄 요약 남녀 프로배구가 2027~28시즌부터 외국인 선수와 아시아 쿼터 보유를 3명으로 늘리기로 했다. 코트 6명 중 절반이 외국인인 구도가 가능해지고, 남자부는 외국인 2명·아시아 쿼터 1명, 여자부는 외국인 1명·아시아 쿼터 2명 체제로 바뀐다. 외국인·아시아쿼터 보유 3명 확대 의결

코트 6명 중 절반 외국인 출전 가능 전망

포스트시즌 외국인 교체 5라운드 제한

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남녀 프로배구가 외국인 선수 보유 및 출전을 3명으로 늘리기로 했다. 향후 코트에 들어가는 6명의 선수 중 절반이 외국인인 모습을 볼 수 있을 전망이다.한국배구연맹(KOVO)은 23일 서울 마포구 연맹 회의실에서 6차 이사회 및 임시 총회를 열어 외국인 선수 및 아시아 쿼터 제도 변경을 의결했다. 외국인 선수 1명과 아시아 쿼터 1명을 합쳐 2명인 외국 국적 선수 정원이 2027~28시즌부터는 3명으로 늘어난다.다만 남자부와 여자부의 세부 내용이 다르다. 남자부는 외국인 2명·아시아 쿼터 1명, 여자부는 외국인 1명·아시아 쿼터 2명을 보유할 수 있다. 코트에 이들 모두가 동시에 출전할 수 있는 내용은 남녀부가 똑같다.남자부 외국인 선수는 남자 프로농구의 1옵션, 2옵션 선수처럼 각각 받을 수 있는 연봉에 차등을 뒀다. 1옵션이 될 핵심 선수는 1년 차 40만 달러, 2년 차 55만 달러를 받는다. 2옵션으로 뛰는 선수는 1년 차 15만 달러, 2년 차 17만 달러로 차이가 크다.아시아 지역 국가 선수로 제한하는 아시아 쿼터의 연봉은 기존 1년 차 12만 달러, 2년 차 15만 달러에서 1년 차 15만 달러, 2년 차 17만 달러로 기준을 높였다. 여자부는 아시아 쿼터 연봉 기준이 기존과 동일하다. 1년 차 15만 달러, 2년 차 17만 달러를 받는다.외국인 선수를 확대하면서 주전급에서 밀리는 후보 선수들의 출전 기회가 줄어들 것이라는 전망이 나온다. 반대로 외국인 선수를 통해 V리그의 경기 수준을 한 단계 더 높일 수 있을 것이란 기대도 있다. 외국인 선수의 비중이 늘어나면서 각 구단 입장에서는 좋은 선수를 뽑을 수 있는지가 성적을 가를 것으로 보인다.대한항공이 논란을 촉발해 신경전으로 번진 포스트시즌 외국인 선수 교체도 앞으로는 볼 수 없게 된다. KOVO 이사회는 당장 2026~27시즌부터 외국인 선수 교체를 5라운드까지만 할 수 있도록 제한 규정을 마련했다. 대한항공은 지난해와 올해 연속으로 봄 배구를 앞두고 외국인 선수를 교체해 ‘꼼수’라는 비판에 직면했다. 다만 KOVO가 공인한 의료진을 통해 8주 이상의 부상 진단을 받 경우 6라운드 이후에도 교체할 수 있게 예외를 뒀다.이외 신임 사무총장으로 엄재용 티캐스트 대표이사가 선출됐다. 여자부 SOOP 배구단 감독으로 자리를 옮긴 김세진 운영본부장의 후임으로 김상우 전 삼성화재 감독을 선임했다. 페퍼저축은행을 인수해 재창단한 SOOP 구단의 명칭은 SOOP SOOPers(숲 수퍼스)로 확정됐다.