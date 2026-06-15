김연경 없이 우승 해낸 여자배구…다음은 아시아선수권 노린다

대만 3-0 꺾고 7전 전승으로 트로피 들어

아시아선수권 2026 LA올림픽 출전 걸려

이미지 확대 여자배구 국가대표 선수들이 14일 필리핀 캔돈 시티 아레나에서 열린 아시아배구연맹(AVC)컵 대회 대만과의 결승전에서 우승 후 트로피를 들고 함께 기뻐하고 있다. 2026.6.14 아시아배구연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 여자배구 국가대표 선수들이 14일 필리핀 캔돈 시티 아레나에서 열린 아시아배구연맹(AVC)컵 대회 대만과의 결승전에서 우승 후 트로피를 들고 함께 기뻐하고 있다. 2026.6.14 아시아배구연맹 제공

세줄 요약 여자배구 대표팀이 AVC컵에서 대만을 3-0으로 꺾고 김연경 은퇴 이후 첫 국제대회 우승을 차지했다. 7전 전승과 강소휘 MVP, 세계랭킹 상승까지 성과를 냈고, 이제 아시아선수권과 아시안게임을 겨냥해 기세를 이어가려 한다. AVC컵 우승, 김연경 이후 첫 국제대회 정상

강소휘 MVP 선정, 나현수·박은진도 수상

아시아선수권·아시안게임 향한 반등 기대

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2026 아시아배구연맹(AVC)컵대회 우승으로 김연경 은퇴 이후 처음으로 국제대회 트로피를 들어 올린 여자배구 대표팀의 시선이 이제 아시아선수권대회로 향한다.차상현 감독이 이끄는 여자배구 대표팀은 14일 필리핀 캔돈 시티에서 끝난 AVC컵 결승에서 대만을 3-0으로 완파하고 우승을 차지했다. 조별리그와 준결승 포함 7경기 모두 승리하는 완벽한 우승 서사를 썼다. 대표팀 주장 강소휘(한국도로공사)가 대회 최우수선수(MVP)와 베스트 아웃사이드 히터에 선정됐고, 나현수(현대건설·베스트 아포짓 스파이커), 박은진(정관장·베스트 미들 블로커)이 포지션별 최고의 선수로 뽑히는 등 내용 면에서도 알찼다. 이번 우승으로 한국은 세계랭킹을 40위에서 31위로 끌어올렸다.16일 귀국하는 대표팀은 잠깐의 휴식을 취한 뒤 다시 모여 22~26일 충북 제천에서 인도네시아와 국가대표 평가전을 벌인다. 인도네시아 랭킹은 57위로 우리보다 낮지만 V리그를 뒤흔든 메가왓티 퍼티위(현대건설)의 사례에서 보듯 탄력에서 뿜어 나오는 타점 높은 공격력이 강점으로 꼽힌다.모처럼 사기를 끌어 올린 만큼 한국 여자배구는 기세를 이어 8월 아시아선수권대회와 9월 아이치·나고야아시안게임을 조준한다. 아시아선수권대회는 8월 21~30일 중국 톈진에서 열린다. 대회 우승 국가는 2028 로스앤젤레스올림픽에 직행할 수 있어 치열한 경쟁이 예상된다. 한국이 아시아선수권에서 메달을 획득한 것은 2019년 동메달이 마지막이었다. 직전인 2023년 대회에서는 태국, 베트남에 밀려 5~8위전으로 떨어진 끝에 6위로 마감했다.아시아선수권대회를 마치면 9월 16~22일 아시안게임을 치른다. 아시안게임 메달도 2018년 자카르타·팔렘방 대회 동메달이 마지막이었다. 2022 항저우아시안게임에서는 5위로 밀렸다.김연경, 양효진 등 여자배구 전설들이 마지막으로 뛴 2020 도쿄올림픽에서 한국은 4강 신화를 이루며 전 국민적인 감동을 안겼다. 그러나 이후 스타 선수들이 줄줄이 은퇴하며 끝없는 부진을 거듭한 끝에 결국 급전직하했다. 대체로 지기만 했던 여자배구가 AVC컵대회에서 김연경 없이 성과를 이뤄낸 만큼 향후 반등을 기대할 수 있다는 장밋빛 전망이 나온다.