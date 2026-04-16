여자 배구대표팀 18명 명단 발표…현대건설 5명 합류·페퍼 ‘0명’

차상현 여자배구 국가대표팀 감독. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 차상현 여자배구 국가대표팀 감독. 서울신문 DB

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올해 아시아배구연맹(AVC)컵, 동아시아선수권, 아시아선수권, 아시안게임 4개 국제대회에 출전할 여자배구 국가대표팀의 명단이 공개됐다.대한배구협회는 16일 각 팀에서 소집하는 18명의 대표팀 명단을 발표했다. 선수들은 오는 20일부터 충북 진천 국가대표선수촌에서 약 4주간 훈련한다. 협회는 “훈련 성과와 경기력 등을 종합 평가해 국제대회에 출전할 14명의 명단을 확정할 예정”이라고 전했다. 대표팀을 이끌 차상현 감독과 이숙자 코치는 이번 주 대한체육회 승인을 받은 뒤 공식 활동을 시작한다.이날 발표된 명단에는 세터는 김다인(현대건설), 안혜진(GS칼텍스), 이수연(현대건설), 최서현(정관장) 4명이 이름을 올렸다. 아웃사이드 히터로는 강소휘(한국도로공사), 박여름(정관장), 김다은(흥국생명), 이예림(현대건설) 4명이다.아포짓 스파이커는 정윤주(흥국생명), 나현수(현대건설), 미들 블로커는 이다현(흥국생명), 김세빈(한국도로공사), 이주아(IBK기업은행), 박은진, 정호영(이하 정관장), 리베로는 문정원(한국도로공사), 김효임(GS칼텍스), 이영주(현대건설)가 승선했다.이 가운데 V리그 챔피언결정전에 출전한 강소휘, 김세빈, 문정원, 안혜진과 자유계약선수(FA) 협상 중인 김다인과 정호영은 27일 입촌할 계획이다. 정규리그 2위 현대건설은 가장 많은 5명의 선수를 배출했고, 최하위 정관장은 4명, 정규리그 1위 한국도로공사와 4위 흥국생명은 각각 3명의 선수가 태극마크를 달았다. 최근 해체 위기에 놓인 페퍼저축은행 선수는 명단에 이름을 올리지 못했다.