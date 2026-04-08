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한국전력 새 사령탑에 석진욱 전 OK저축은행 감독

김기중 기자
김기중 기자
입력 2026-04-08 16:59
수정 2026-04-08 16:59
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한국전력 새 사령탑으로 선임된 석진욱 감독. 한국전력 배구단 제공
한국전력 새 사령탑으로 선임된 석진욱 감독. 한국전력 배구단 제공


남자 프로배구 한국전력 새 사령탑으로 석진욱(50) 전 OK저축은행 감독이 선임됐다.

한국전력은 8일 권영민 전 감독과 계약 종료로 감독 공석인 가운데, 석 감독에게 2년 계약으로 지휘봉을 맡겼다고 밝혔다.

구단은 “장기적 성장 동력을 확보하려면 팀 운영 방향을 재정립할 필요가 있다고 판단해 권 감독과 재계약하지 않기로 했다”면서 “석진욱 감독이 보유한 경험과 역량이 팀의 근본적인 경쟁력을 강화하고 차세대 주역을 육성하는 데 이바지할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한양대 출신인 석진욱 신임 감독은 실업 시절이던 1999년 삼성화재에서 입단해 2013년 7월 은퇴 직전까지 15년간 삼성화재에만 몸담았다. 키 186㎝로 공격수로는 단신에 속하지만, 탁월한 배구 센스와 최정상급 수비 능력으로 ‘배구 도사’로 불리며 삼성화재의 전성기를 이끌었다.

은퇴 후 2019년까지 OK저축은행의 전신인 러시앤캐시 코치를 거쳐 2019년 사령탑에 올라 2023년까지 팀을 지휘했다. 지난해부터는 21세 이하(U-21) 대표팀 감독으로 활동했다.
김기중 기자
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