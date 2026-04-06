[공식발표] “레오 서브 판독, 오심 아니다” 챔프전 논란에 KOVO ‘정심’ 발표

2차전에서 레오 서브 두고 논란 생겨

필립 블랑 감독 “강탈당했다” 극대노

대한항공, 찜찜한 우승 피할 수 없어

이미지 확대 지난 4일 인천 계양체육관에서 열린 2025~25 V리그 남자부 챔피언결정전에서 발생한 비디오 판독 상황. 5세트 14:13에서 현대캐피탈 레오의 서브는 아웃 판정을 받았고(위 사진) 13:12에서 마쏘의 블로킹 볼은 인 판정을 받았다(아래 사진). KOVO 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 4일 인천 계양체육관에서 열린 2025~25 V리그 남자부 챔피언결정전에서 발생한 비디오 판독 상황. 5세트 14:13에서 현대캐피탈 레오의 서브는 아웃 판정을 받았고(위 사진) 13:12에서 마쏘의 블로킹 볼은 인 판정을 받았다(아래 사진). KOVO 제공

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한국배구연맹(KOVO)이 남자배구 챔피언결정전 판정 논란에 대해 ‘정심’이라고 발표했다.KOVO는 지난 4일 인천 계양체육관에서 열린 2025~26 V리그 남자부 대한항공과 현대캐피탈의 챔피언결정전 2차전에서 발생한 판정 논란과 관련해 사후 판독 결과를 6일 발표했다.문제가 된 장면은 5세트 14-13으로 현대캐피탈이 앞선 상황에서 발생했다. 레오의 서브가 아웃으로 판정되면서 듀스가 됐고 결국 현대캐피탈이 경기를 내주게 됐다. 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 경기 후 “강탈당했다. 우리가 진정한 승자”라며 분개했고 현대캐피탈은 해당 장면에 대해 재판독 및 결과 회신을 요청했다.연맹은 “중계방송 화면과 정지화면, 캡처화면 등을 종합적으로 분석한 결과, 볼이 최대로 압박된 상황에서 사이드라인의 안쪽선이 보이는 것으로 확인됐다”면서 “KOVO 운영요강 로컬룰 가이드라인 4항(볼 인·아웃)에 따라 ‘접지면을 기준으로 최대로 압박된 순간 라인의 안쪽선이 보이면 아웃’으로 판단해 해당 판정은 정심”이라고 설명했다.논란이 컸던 만큼 유감의 뜻도 전했다. KOVO는 “챔피언결정전에서 이러한 어려운 상황이 발생한 점에 대해 아쉽게 생각한다”고 밝혔다. 이어 “이사회에 보고된 바와 같이 2026~27시즌 도입을 목표로 인공지능(AI) 비디오판독 시스템을 개발 중이며 이를 통해 판독 정확도를 높일 수 있을 것”이라며 “챔피언결정전이 원만하고 성공적으로 마무리될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.V리그의 인·아웃 판정은 국제배구연맹(FIVB)과 다른 로컬룰을 적용한다. FIVB는 호크 아이를 활용해 공의 접지면을 기준으로 판정하는데 V리그는 호크 아이 도입이 어려워 공이 코트에 최대한 압박된 상황을 기준으로 라인 흰색선 안쪽에 닿았는지 여부로 인 아웃을 결정한다.KOVO가 결정을 내렸지만 논란은 계속 이어질 수 있다. 대한항공으로서는 우승을 눈앞에 뒀지만 우승해도 찜찜한 상황을 마주하게 됐다.