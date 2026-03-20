차상현 배구 女국대 감독 ‘날벼락’…절차상 하자로 체육회 ‘불승인’

차상현 전 GS칼텍스 감독. 한국배구연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 차상현 전 GS칼텍스 감독. 한국배구연맹 제공

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대한배구협회가 여자 배구 국가대표팀 감독을 다시 선발한다. 선임 과정에서 절차상 하자가 발견됐기 때문이다. 이미 뽑힌 차상현 전 GS칼텍스 감독이 날벼락을 맞게 됐다.대한배구협회는 20일 “최근 진행한 여자배구 국가대표 지도자 선발 절차와 관련해 대한체육회의 의견을 존중해 선발 절차를 다시 진행하기로 결정했다”고 밝혔다.협회는 지난 1월 중순 공개모집을 거쳐 여자 대표팀 감독으로 차 전 감독을 낙점했다. 협회 경기력향상위원회 위원이었던 차 전 감독이 감독 공모 참가를 위해 사퇴했고, 기존 위원 6명으로 차 전 감독의 선임이 결정됐다.그러나 대한체육회는 “감독 선임 시 경기력향상위원 7명 요건을 충족하지 못했다”면서 절차상 문제를 짚었다. 이에 따라 협회에 ‘불승인’ 결정을 통보했다.협회는 재공모 절차를 거쳐 새 감독을 선임한다. 애초 다음 달 말쯤 여자 대표팀을 소집할 예정이었던 만큼 새 감독 선임도 시급해졌다. 이에 따라 공모 기간을 종전 4주에서 2주 정도로 단축해 선임을 진행한다. 차 전 감독이 재공모 절차에 참여하는 데는 문제가 없는 것으로 확인됐다.한편 여자 대표팀은 오는 6월 아시아배구연맹(AVC) 네이션스컵과 7월 동아시아선수권, 8월 아시아선수권, 9월 아시안게임에 출전할 예정이다.