1위 지킨 현대캐피탈, 2위 오른 흥국생명…잘 나가는 배구 상위팀

이미지 확대 현대캐피탈의 레오가 1일 OK저축은행과의 홈 경기에서 강스파이크를 꽂아넣고 있다. 한국배구연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대캐피탈의 레오가 1일 OK저축은행과의 홈 경기에서 강스파이크를 꽂아넣고 있다. 한국배구연맹 제공

이미지 확대 흥국생명의 레베카가 페퍼저축은행과의 경기에서 공격하고 있다. 한국배구연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 흥국생명의 레베카가 페퍼저축은행과의 경기에서 공격하고 있다. 한국배구연맹 제공

남자 프로배구 현대캐피탈이 선수들의 고른 공격을 앞세워 OK저축은행을 완파하고 선두 자리를 지켰다. 현대캐피탈은 1일 천안 유관순체육관에서 열린 2025~26 V리그 남자부 OK저축은행과의 홈 경기에서 세트 점수 3-0(25-23 25-21 26-24)으로 승리했다. 이날 승리로 현대캐피탈는 승점 51(16승 9패)로 승점 47인 2위 대한항공(16승 8패)과의 격차를 벌렸다.현대캐피탈은 외국인 주포 레오가 17점, 토종 에이스 허수봉이 12점, 아포짓 스파이커 신호진이 11점을 올리는 등 3명의 선수가 두 자릿수 득점했다. 반면 OK저축은행은 아웃사이드 히터 차지환이 14점을 거뒀으나 디미트로프가 부진하면서 무릎을 꿇었다.현대캐피탈은 첫 세트 16-15 상황에서 신호진의 퀵오픈과 허수봉의 백어택을 내세워 21-17로 달아났다. 차지환과 디미트로프의 공격에 고전하면서 23-22로 쫓겼지만, 허수봉의 분전으로 1세트를 따냈다. 기선을 제압한 현대캐피탈은 2세트마저 가져왔고, 3세트에서 고전했지만 블로킹 득점에 연달아 성공하면서 승리를 거머쥐었다.여자부 흥국생명 역시 조직력을 내세워 페퍼저축은행을 이기고 승점을 챙기며 2위에 올랐다. 흥국생명은 1일 인천삼산월드체육관에서 열린 페퍼저축은행과의 경기에서 세트스코어 3-1(25-22 22-25 25-19 25-22) 승리했다. 승점 48점으로, 3위 현대건설(45점)을 따돌리고 하루 만에 2위에 올랐다.흥국생명은 레베카가 25득점으로 제 몫을 했고 최은지 12득점, 이다현 10득점 등 골고루 점수를 냈다. 반면 페퍼저축은행은 조이가 37득점, 시마무라가 17득점으로 무려 54점이나 합작했지만, 공격이 쏠리면서 무너졌다.