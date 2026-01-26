U-16 아시아선수권 우승 주역 손서연, 배구협 MVP 선정

이미지 확대 배구 선수 손서연. 아시아배구연맹 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 배구 선수 손서연. 아시아배구연맹 페이스북 캡처

지난해 한국의 16세 이하(U-16) 아시아선수권대회 우승을 이끈 손서연(17·선명여고 입학 예정)이 대한배구협회의 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 26일 배구협회에 따르면 손서연은 오는 28일 서울 송파구 방이동 올림픽파크텔에서 열리는 ‘배구인의 밤’ 행사에서 MVP 상을 받는다.손서연은 지난해 11월 요르단 암만에서 열린 U-16 아시아선수권에서 활약하며 1980년 대회 이후 45년 만에 아시아 여자청소년대회 우승을 이끌었다. 이 대회에서 득점왕(141점)을 차지하며 대회 MVP와 함께 아웃사이드 히터상을 받았다.U-16 여자 대표팀은 협회 선정 최우수단체에 올랐고, 당시 U-16팀을 이끌었던 이승여 금천중 감독은 최우수지도자로 뽑혔다. 또 U-16 아시아선수권 우승 멤버인 장수인(경남여중)과 지난해 새내기 거포로 맹활약했던 윤경(인하대) 등 13명은 우수선수로 선정됐다. 유석철·박병래 전 협회 부회장과 조영호 한국배구연맹 총재 특보 3명은 특별 공로패를 받는다.