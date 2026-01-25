스포츠 배구 [포토] “후배들아 잘 하자” 올스타전 찾은 김연경 입력 2026-01-25 16:46 수정 2026-01-25 16:49 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/volleyball/2026/01/25/20260125800002 URL 복사 댓글 0 25일 강원 춘천시 호반체육관에서 열린 프로배구 ‘진에어 2025∼2026 V-리그 올스타전’에서 흥국생명 어드바이저 김연경이 후배들을 격려하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 김연경의 현재 프로배구에서의 역할은? 선수 어드바이저