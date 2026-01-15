레베카 ‘32점 폭발’… 흥국생명, 2위 눈앞

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

레베카 ‘32점 폭발’… 흥국생명, 2위 눈앞

김기중 기자
김기중 기자
입력 2026-01-15 00:53
수정 2026-01-15 00:53
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

V리그 선두 도로공사에 역전승
2위 현대건설과 ‘승점 동점’ 이뤄
男 현대캐피탈, 삼성화재에 완승

이미지 확대
14일 인천 삼산월드체육관에서 열린 프로배구 V리그 여자부 흥국생명과 한국도로공사의 경기에서 흥국생명의 외국인 주포 레베카가 강스파이크를 날리고 있다. 연합뉴스
14일 인천 삼산월드체육관에서 열린 프로배구 V리그 여자부 흥국생명과 한국도로공사의 경기에서 흥국생명의 외국인 주포 레베카가 강스파이크를 날리고 있다.
연합뉴스


프로배구 V리그 여자부 3위 흥국생명이 1위 한국도로공사와의 맞대결에서 승리하며 2위 현대건설과 승점 동점을 이뤘다. 흥국생명은 14일 인천 삼산월드체육관에서 열린 2025~26 V리그 여자부 홈경기에서 도로공사에 세트 점수 3-1(23-25 25-22 29-27 25-16)로 역전승했다.

이날 경기는 1위 도로공사가 이기면 2위 현대건설과 격차를 벌리며 선두 독주 체제를 굳힐 수 있고, 3위인 흥국생명은 현대건설과 승점 동점을 이룰 수 있어 양 팀에 물러설 수 없는 한판이었다.

올 시즌 매번 풀세트 접전을 벌일 정도로 ‘상극’이었던 양 팀답게 경기는 초반부터 시소게임을 이어갔다. 3세트까지 가장 많이 벌어진 점수 차가 4점에 불과할 정도로 팽팽한 접전이 펼쳐졌다. 특히 도로공사에서는 초반부터 모마와 타나차, 강소휘의 ‘삼각편대’가 불을 뿜었다.

그러나 흥국생명이 끈질긴 추격 끝에 29대 27로 3세트를 가져가면서 급격히 분위기가 기울었다. 이날 흥국생명 주포 레베카는 가벼운 몸놀림을 보이며 팀에서 가장 많은 32점을 냈다. 모마는 42점으로 양 팀 통틀어 가장 많은 점수를 냈지만 범실을 11개나 범했다. 반면 레베카는 1개의 범실만 기록할 정도로 정확한 공격을 자랑했다. 그야말로 공을 때리는 족족 점수가 날 정도였다.

남자 프로배구 현대캐피탈은 이날 천안 유관순체육관에서 열린 삼성화재와 홈경기에서 3-0(25-21 25-20 25-21)으로 완승하며 1위에 바짝 다가섰다. 승점 41(13승 8패)이 된 현대캐피탈은 최근 4연패에 빠진 1위 대한항공(승점 42·14승 7패)을 승점 1 차로 따라붙었다. 삼성화재는 승점 14(5승 17패)로 최하위에 머물렀다.
김기중 기자
2026-01-15 28면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
흥국생명이 도로공사와의 경기 결과는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획이다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로