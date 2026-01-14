다시 봐도 오심인지 모르겠다고?…배구 승부 가른 판정 논란 결국

현대건설 vs 기업은행 3세트서 나와

중계사에 고화질 요청…추후에 재심

11일 열린 V리그 여자부 IBK기업은행과 현대건설의 경기 장면. 기업은행의 빅토리아의 스파이크를 카리가 블로킹하는 과정에서 손가락에 닿았는지를 두고 잡음이 일었다. 한국배구연맹 제공

한국배구연맹(KOVO)이 지난 11일 현대건설과 IBK기업은행 경기에서 불거진 판정 논란과 관련해 회의를 열었으나 결론을 내리지 못했다.KOVO는 13일 서울 마포구 상암동 연맹 사무국 회의실에서 판정 논란과 관련해 소청심사위원회를 개최했다. 소청심사위는 작년 11월 연맹 조직 개편 때 분쟁을 신속하게 해결해 리그의 신뢰성과 공정성 제고를 위해 신설한 소위원회다. 김세진 운영본부장이 위원장을 맡고 있고 경기위원장과 심판위원장, 경기팀장이 위원으로 참여하고 있다.당시 경기에선 현대건설이 세트 점수 2-0으로 앞선 3세트에서 나왔다. 막판 현대건설이 20-22로 따라가는 상황에서 기업은행 외국인 선수 빅토리아 댄착의 공격이 코트 밖으로 벗어났다는 판정이 나왔으나 기업은행의 비디오판독 요청으로 원심이 번복됐다. 심판진은 블로킹을 시도하던 현대건설 카리 가이스버거의 손가락에 공이 맞았다고 봤다.강성형 현대건설 감독은 카리의 손가락에 맞지 않았다며 거세게 항의했으나 받아들여지지 않았다. 결국 3세트를 기업은행이 이겼고 이날 경기마저 기업은행의 승리로 끝났다.강 감독은 경기 후 강하게 불만을 표출했고 배구 팬들 사이에서도 논란이 일었다.KOVO는 느린 화면의 터치아웃 여부를 확인하려고 했으나 결국 결론을 내지 못했다. KOVO는 해당 경기를 중계한 방송사에 고화질의 중계 화면을 요청했고 영상이 확보되는 대로 소청심사위를 다시 열어 결론을 내릴 계획이다.만약 해당 판정이 오심으로 밝혀지면 심판 또는 전문위원은 경기 배정 제외 등 징계를 받는다. 반면 판정이 정상적이라면 강 감독은 ‘경기장에서 심판 또는 요원 공개 비난 행위’ 여부에 따라 징계를 받을 수도 있다.