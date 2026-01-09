박철우·여오현 ‘대행의 마법’ 통했다

‘아라우조 20득점’ 우리카드 2연승

8일 서울 장충체육관에서 열린 2025~25 V리그 남자부 우리카드와 대한항공의 경기에서 우리카드 하파엘 아라우조(왼쪽부터), 이상현, 한성정이 대한항공 정한용의 공격을 막고 있다.

시즌 도중 사령탑이 물러난 남녀배구단이 ‘대행 체제 매직 효과’를 톡톡히 누리며 연승에 성공했다.우리카드는 8일 서울 장충체육관에서 열린 2025~26 V리그 남자부 대한항공과의 홈경기에서 3-0(25-23 25-22 25-22)으로 승리했다. 지난달 30일 마우리시오 파에스 감독이 사임한 우리카드는 박철우 코치의 감독대행 체제에서 ‘박철우 매직’ 효과로 최근 2연승을 달렸다.하파엘 아라우조(등록명 아라우조)가 20득점, 알리 하그파라스트(등록명 알리)가 17득점으로 팀 승리를 이끌었다. 우리카드는 아직 6위에 머물러 있지만 이날 승리로 승점 24(8승 12패)를 만들며 중위권 싸움에 불을 붙였다.이번 시즌 ‘절대 1강’으로 거론됐던 대한항공은 이날 경기마저 내주며 승점 41(14승 6패)에 머물렀다. 승점 38(12승 7패)의 2위 현대캐피탈과 간격도 여전히 아슬아슬하다. 대한항공은 에이스 정지석이 부상으로 이탈한 뒤 치른 5경기에서 1승 4패로 부진하다.여자부에서도 ‘여오현 매직’의 IBK기업은행이 경기 화성실내체육관에서 정관장을 꺾고 3연승을 달렸다. 기업은행은 지난해 11월 김호철 전 감독이 성적 부진의 책임을 지고 물러나 여오현 코치가 감독대행을 맡아 팀을 이끌고 있다. 여 대행 체제 성적은 8승 3패다.이날 경기에서는 빅토리아 댄착(등록명 빅토리아)이 31점으로 승리를 이끌었고 이주아가 14점, 알리사 킨켈라(등록명 킨켈라)가 11점, 최정민이 10점으로 고른 활약을 보였다. 이 승리로 기업은행은 9승 11패 승점 30을 기록하며 GS칼텍스의 승점을 따라잡았다.