현대건설, 압도적인 ‘통곡의 벽’

프로배구 여자부서 ‘철벽 블로킹’

6연승… 1위 도로공사 턱밑 추격

2025-12-24 25면

프로배구 여자부 현대건설이 높이가 남다른 블로킹으로 연일 상대팀에게 ‘통곡의 벽’을 세우고 있다. 매 경기 어디 하나 쉽게 뚫리지 않으니 상대는 번번이 좌절을 맛보고 있다.현대건설이 초반의 부진을 딛고 6연승을 달리고 있다. 23일 기준 전체 2위에 오르며 1위 한국도로공사를 턱밑까지 추격했다.최근 현대건설의 경기에서 두드러지는 지표가 블로킹이다. 지난 21일 IBK기업은행과의 대결에선 12개의 블로킹 득점을 기록했다. 반면 기업은행은 5개에 그쳤다.지난 18일 경기에서도 현대건설이 17개의 블로킹에 성공하는 동안 도로공사는 6개에 그쳤다. 특히 경기 막판 도로공사가 상대 블로킹에 번번이 막히며 주저앉았다.현대건설에는 양효진(190㎝), 카리 가이스버거(등록명 카리·197㎝), 김희진(185㎝), 정지윤(180㎝), 나현수(184㎝) 등 장신 선수들이 즐비하다. 이번 시즌 188블로킹으로 V리그 전체에서 압도적인 1위이고 7개팀 평균보다 40개가량 앞선다.블로킹은 단순히 상대 공격을 막는 효과에만 그치지 않는다. 세터는 상대 블로킹이 약한 쪽으로 공격수가 공략할 수 있게 공을 분배해줘야 하는데, 높이가 있는 현대건설을 상대하게 되면 세터의 선택지가 크게 줄어든다.차상현 SBS스포츠 해설위원은 “창과 방패의 대결에서는 창이 이기는 경우가 상당히 많은데 현대건설은 벽이 워낙 높다 보니 상대 공격수들이 부담감을 느낀다”면서 “라운드가 거듭될수록 현대건설 선수들도 블로킹에 대해 자신감을 가지는 게 보인다”고 말했다.