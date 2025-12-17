또 발동걸린 기업은행 ‘여오현 매직’…페퍼저축은행 꺾고 4위 ‘껑충’

이미지 확대 IBK 기업은행 선수들이 17일 광주 페퍼스타디움에서 열린 페퍼저축은행과의 경기에서 득점한 뒤 환호하고 있다. 한국배구연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 IBK 기업은행 선수들이 17일 광주 페퍼스타디움에서 열린 페퍼저축은행과의 경기에서 득점한 뒤 환호하고 있다. 한국배구연맹 제공

IBK기업은행 여오현 감독대행의 ‘매직’이 또다시 발동을 걸었다. 공격은 매섭고 리시브는 탄탄했다. 적의 날카로운 공격에도 끈질기게 따라붙었다. 7연패 했던 팀인가 싶을 정도다.기업은행이 17일 광주 페퍼스타디움에서 열린 프로배구 2025~26 여자부 방문 경기에서 페퍼저축은행을 세트 점수 3-0(25-20 25-14 25-22)으로 완승했다. 여 감독대행이 지휘봉을 잡은 뒤 4연승을 달리다가 지난 14일 선두였던 한국도로공사에 풀세트 접전 끝에 아쉬운 패배를 당했던 기업은행은 이날 승리로 6승 9패 승점 20을 기록하면서 6위에서 4위로 껑충 뛰어올랐다. 반면 페퍼저축은행은 7연패 수렁에 빠지면서 5위에서 6위로 추락했다.기업은행은 1세트에서 육서영, 최정민, 빅토리아 댄착(등록명 빅토리아), 알리사 킨켈라(등록명 킨켈라)가 모두 4득점씩 올리는 등 다양한 공격 루트로 점수를 쌓았다. 이런 공격패턴이 3세트까지 이어지며 골고루 10점씩을 넘기는 등 탄탄한 조직력을 보였다. 날카로운 공격은 임명옥이 중앙에서 몸을 여러 차례 날리며 볼을 끌어올렸다.기업은행은 특히 2세트에서 거칠 것 없는 모습을 보였다. 찬스가 오면 무조건 득점으로 끌어가면서 무려 11점이나 차이를 벌리며 일방적으로 경기를 끌고 갔다.3세트에서는 초반에 6대 2까지 몰렸지만 14대 7까지 몰아붙이는 집중력을 보여줬다. 페퍼저축은행이 1점을 내는 동안 무려 12점을 냈다는 의미다. 페퍼저축은행은 조이 웨더링턴(등록명 조이)이 강공을 퍼부으며 점수를 올렸으나 범실이 이어지면서 무너지기 시작했다. 이원정이 들어오고, 시마무라 하루요(등록명 시마무라)가 고군분투하면서 20대 20까지 따라갔지만 기업은행 육서영의 후반 연속 득점으로 결국 무릎을 꿇었다.기업은행은 빅토리아(18점), 육서영(13점), 최정민(10점), 킨켈라(10점) 등 4명의 선수가 두 자릿수 득점을 기록했다. 여 감독대행이 작전타임을 불러 쉰 목소리로 선수들을 격려하고, 중간중간 ‘쌍따봉’을 날리는 모습도 인상적이었다.