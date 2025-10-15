‘10’… 배구 여제 영원 속으로

흥국생명, 김연경 등번호 영구결번

이미지 확대 프로배구 V리그 여자부 흥국생명은 오는 18일 인천 삼산월드체육관에서 김연경 은퇴식을 열고 그가 사용했던 등번호 10번을 영구 결번으로 정한다고 14일 밝혔다. 사진은 지난 4월 2024~25 챔피언결정 5차전 흥국생명과 정관장 경기에서 김연경이 서브하는 모습.

2025-10-15 26면

‘배구 여제’ 김연경이 현역 시절 사용한 등번호 10번이 소속팀이던 흥국생명에서 영구 결번으로 남는다.흥국생명은 오는 18일 인천 삼산월드체육관에서 정관장과 2025~26시즌 V리그 개막전을 마친 뒤 김연경 은퇴식을 열고 등번호 10번을 영구 결번으로 지정한다고 14일 밝혔다. 김연경은 고등학교 시절부터 흥국생명과 국가대표팀, 페네르바체(튀르키예)를 비롯한 외국 무대를 통틀어 줄곧 등번호 10번을 사용했다.김연경은 2005~06시즌 V리그에 데뷔해 흥국생명을 통합우승으로 이끌고 정규리그 최우수선수(MVP)와 챔피언결정전 MVP, 신인상, 득점상, 공격상, 서브상을 모조리 휩쓸었다. 이후 국내 무대에서 여덟 시즌을 뛰며 흥국생명의 정규 우승 3회, 챔피언결정전 우승 3회, 통합우승 2연패에 앞장섰다. 2024~25시즌에는 통합우승과 함께 정규 MVP와 챔피언결정전 MVP를 석권하며 현역에서 물러났다. 국가대표팀에서도 김연경은 2012 런던 올림픽과 2020 도쿄 올림픽에서 4강 진출이라는 성과를 이뤄냈다.2005년 출범한 V리그에서 영구 결번은 김연경이 다섯 번째다. 남자부 OK저축은행이 2015~16시즌까지 두 시즌 연속 챔프전으로 이끌었던 시몬의 13번을 영구 결번으로 지정한 게 첫 사례다. 여자부에서는 IBK기업은행이 2017년 김사니의 9번, 한국도로공사가 2021년 이효희의 5번이 영구 결번이 됐다. 지난 시즌에는 남자부 현대캐피탈이 문성민의 15번을 영구 결번으로 정했다.국내 주요 스포츠 중 최장 44년의 역사를 자랑하는 프로야구 KBO리그는 영구 결번이 18명으로 가장 많다. 양준혁(10번), 이승엽(36번·이상 삼성 라이온즈), 최동원(11번), 이대호(10번·이상 롯데 자이언츠), 선동열(18번), 이종범(7번·KIA 타이거즈) 등이 영광을 누렸다. 끝판왕 오승환(21번·삼성)도 올 시즌을 끝으로 은퇴하며 영구 결번 명단에 이름을 추가했다. 이적이 잦은 프로축구 K리그에선 김주성(16번·부산 아이파크), 윤성효(38번·수원 삼성), 이동국(20번·전북 현대), 고요한(13번·FC서울) 4명에 불과하다.1997년 닻을 올린 남자프로농구(KBL)는 11명의 영구 결번 선수를 배출했다. 허재(9번), 김주성(32번·이상 원주 DB), 문경은(10번), 전희철(13번·이상 서울 SK), 추승균(4번), 이상민(11번·이상 부산 KCC), 양동근(6번·울산 현대모비스) 등이다. 여자(WKBL)는 전주원(0번·인천 신한은행), 이미선(5번), 박정은(11번·이상 용인 삼성생명), 변연하(10번), 선가희(23번·청주 KB) 5명.