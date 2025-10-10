여자배구 흥국생명, 팬들과 함께 “통합챔피언 한 번 더!”

이미지 확대 4월 8일 인천 삼산월드체육관에서 열린 프로배구 V리그 여자부 챔피언결정전 흥국생명과 정관장의 5차전 경기. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 4월 8일 인천 삼산월드체육관에서 열린 프로배구 V리그 여자부 챔피언결정전 흥국생명과 정관장의 5차전 경기. 연합뉴스

여자 프로배구 흥국생명이 팬들과 함께 다시 한 번 V리그 통합우승(정규리그 1위·챔피언결정전 우승)에 도전한다.흥국생명은 11일 오후 2시 인천 삼산월드체육관으로 팬들을 초청해 2025~26시즌 출정식을 연다고 10일 밝혔다. 프로배구 2025~26시즌은 오는 18일 개막한다. 새롭게 지휘봉을 잡은 일본인 사령탑 요시하라 도모코 감독을 비롯해 선수단이 모두 참석한다.출정식에서 선수단은 새 시즌 각오를 밝힌 뒤 지난 시즌 통합우승과 관련한 영상 시청에 이어 팬들과 질의응답도 할 예정이다.흥국생명은 새 시즌을 앞두고 지난 2021~22시즌 IBK기업은행 소속으로 뛰었던 레베카 라셈(등록명 레베카)을 새 외국인 선수로 지명했다. 또 자유계약선수(FA) 시장에서 최대어였던 미들 블로커 이다현을 영입했고 아시아 쿼터 아날레스 피치(등록명 피치)와는 재계약해 새 시즌 정상 수성에 나선다.