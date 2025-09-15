파행 거듭되는 KOVO컵…현대캐피탈 대회 참가 포기

2024 프로배구 컵대회 우승한 현대캐피탈. 한국배구연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 2024 프로배구 컵대회 우승한 현대캐피탈. 한국배구연맹 제공

2025 여수·NH농협컵 프로배구대회(컵대회)가 파행을 거듭한 끝에 결국 현대캐피탈이 컵대회 출전을 포기하기로 결정했다. 이로써 이번 대회는 V리그 남은 6개 팀이 이벤트 경기를 치르는 반쪽짜리 대회로 전락하면서 2025~26시즌 프로배구 V리그 전초전이라는 당초 취지가 완전히 퇴색해 버렸다.현대캐피탈은 15일 “대회를 이어갈 수 없다는 판단을 내렸다”며 대회에서 빠지기로 했다고 밝혔다. 현대캐피탈 관계자는 “배구 국가대표팀 예비 명단에 포함됐던 선수들까지 이번 컵대회에 출전하지 못하게 되면서 제대로 경기를 치를 수 없는 상황이 돼 버린 게 가장 큰 이유라고 할 수 있다”고 배경을 설명했다. 현대캐피탈이 중도포기를 선언하면서 이날 오후에 열릴 예정이었던 현대캐피탈과 삼성화재의 경기도 무산됐다.당초 이번 대회에는 프로배구 7개 구단과 초청팀 나콘라차시마(태국)를 포함해 총 8개 구단이 참가할 예정이었다. 하지만 국제배구연맹(FIVB)이 ‘세계선수권대회 기간 각국은 대회를 개최할 수 없다’는 규정을 이유로 제동을 걸면서 KOVO는 14일 새벽 남자부 대회 취소를 발표했고, 몇 시간 뒤에는 다시 FIVB의 조건부 승인을 받았다면서 대회 재개를 공지했다.FIVB는 KOVO에 보낸 공문을 통해 컵대회 개최 조건으로 ‘KOVO컵을 위한 국제이적동의서(ITC) 발급 제한’, ‘외국팀 및 외국인 선수 참가 불허’, ‘예비 명단을 포함한 세계선수권대회 등록 선수의 출전 불허’를 달았다. 하지만 이 조건에 따르게 되면 현재 배구대표팀에 속한 14명과 각 소속팀으로 돌아간 11명은 대회에 참가할 수 없게 된다.이와 관련, KOVO는 입장문을 내고 “현대캐피탈의 잔여 경기는 FIVB 경기 규칙에 따라 부전패 처리된다”면서 “따라서, 남자부 KOVO컵 대회는 현대캐피탈의 대진이 포함되어있는 A조의 잔여 두 경기를 진행하지 않는다”고 밝혔다.