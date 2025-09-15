파행 거듭되는 KOVO컵…현대캐피탈 대회 참가 포기

파행 거듭되는 KOVO컵…현대캐피탈 대회 참가 포기

강국진 기자
강국진 기자
입력 2025-09-15 11:22
수정 2025-09-15 13:30
2025 여수·NH농협컵 프로배구대회(컵대회)가 파행을 거듭한 끝에 결국 현대캐피탈이 컵대회 출전을 포기하기로 결정했다. 이로써 이번 대회는 V리그 남은 6개 팀이 이벤트 경기를 치르는 반쪽짜리 대회로 전락하면서 2025~26시즌 프로배구 V리그 전초전이라는 당초 취지가 완전히 퇴색해 버렸다.

현대캐피탈은 15일 “대회를 이어갈 수 없다는 판단을 내렸다”며 대회에서 빠지기로 했다고 밝혔다. 현대캐피탈 관계자는 “배구 국가대표팀 예비 명단에 포함됐던 선수들까지 이번 컵대회에 출전하지 못하게 되면서 제대로 경기를 치를 수 없는 상황이 돼 버린 게 가장 큰 이유라고 할 수 있다”고 배경을 설명했다. 현대캐피탈이 중도포기를 선언하면서 이날 오후에 열릴 예정이었던 현대캐피탈과 삼성화재의 경기도 무산됐다.

당초 이번 대회에는 프로배구 7개 구단과 초청팀 나콘라차시마(태국)를 포함해 총 8개 구단이 참가할 예정이었다. 하지만 국제배구연맹(FIVB)이 ‘세계선수권대회 기간 각국은 대회를 개최할 수 없다’는 규정을 이유로 제동을 걸면서 KOVO는 14일 새벽 남자부 대회 취소를 발표했고, 몇 시간 뒤에는 다시 FIVB의 조건부 승인을 받았다면서 대회 재개를 공지했다.

FIVB는 KOVO에 보낸 공문을 통해 컵대회 개최 조건으로 ‘KOVO컵을 위한 국제이적동의서(ITC) 발급 제한’, ‘외국팀 및 외국인 선수 참가 불허’, ‘예비 명단을 포함한 세계선수권대회 등록 선수의 출전 불허’를 달았다. 하지만 이 조건에 따르게 되면 현재 배구대표팀에 속한 14명과 각 소속팀으로 돌아간 11명은 대회에 참가할 수 없게 된다.

이와 관련, KOVO는 입장문을 내고 “현대캐피탈의 잔여 경기는 FIVB 경기 규칙에 따라 부전패 처리된다”면서 “따라서, 남자부 KOVO컵 대회는 현대캐피탈의 대진이 포함되어있는 A조의 잔여 두 경기를 진행하지 않는다”고 밝혔다.

2024 프로배구 컵대회 우승한 현대캐피탈. 한국배구연맹 제공
