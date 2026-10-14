“오랜 꿈을 이뤘다”…츠베레프, 독일 선수 첫 ATP 연말 1위 조기확정

세줄 요약 알렉산더 츠베레프가 독일 선수로는 처음으로 ATP 연말 세계 랭킹 1위를 조기 확정했다. 시즌 파이널 결과와 무관하게 정상에 오르며 ‘만년 이인자’ 꼬리표를 뗐다. 프랑스오픈과 US오픈 우승이 결정적이었다. 독일 선수 최초 ATP 연말 1위 조기 확정

프랑스오픈·US오픈 연속 우승으로 정상 등극

발목 부상 복귀 뒤 이룬 오랜 꿈의 결실

이미지 확대 알렉산더 츠베레프가 14일(한국시간) 미국 뉴욕 플러싱 메도스에서 열린 2026 US오픈 남자 단식 결승에서 우승한 뒤 트로피에 입을 맞추고 있다. 뉴욕 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 알렉산더 츠베레프가 14일(한국시간) 미국 뉴욕 플러싱 메도스에서 열린 2026 US오픈 남자 단식 결승에서 우승한 뒤 트로피에 입을 맞추고 있다. 뉴욕 AFP 연합뉴스

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“나의 오랜 꿈이 드디어 이뤄졌다.”알렉산더 츠베레프(29·독일)가 ‘만년 이인자’ 꼬리표를 떼고 마침내 투어 연말 세계 랭킹 1위를 확정 지었다. 독일 국적의 선수가 ATP에서 한 시즌의 성적을 통합해 내는 연말 랭킹에서 정상에 오른 건 츠베레프가 처음이다. 여자프로테니스(WTA)에서는 슈테피 그라프(57·은퇴)가 10차례 기록한 바 있다.14일 ATP에 따르면 츠베레프는 11월 이탈리아 토리노에서 개막하는 시즌 파이널 결과와 관계없이 연말 1위를 확정지었다. ATP는 주간 랭킹은 직전 52주간 대회 포인트 합산으로 순위를 정하지만, 연말 랭킹은 한 해에 획득한 대회 포인트만 따진다. 이날 기준 남자 단식 랭킹은 선두 얀니크 신네르(25·이탈리아), 2위 츠베레프, 3위 카를로스 알카라스(23·스페인) 순이다.이 가운데 올해 4대 메이저 대회 중 7월 윔블던에서 우승한 시너는 오른쪽 무릎 부상으로 시즌을 마감했고, 2월 호주오픈 우승자 알카라스는 오른쪽 손목 부상으로 4개월 넘게 대회에 나서지 못했다. 그러는 사이 메이저 우승의 문턱마다 두 선수에게 무릎을 꿇었던 츠베레프는 6월 프랑스오픈에서 생애 첫 메이저 우승컵을 들어 올렸고, 9월 US오픈까지 우승을 이어갔다.ATP가 연말 랭킹을 발표하는 11월 23일을 기준으로 29세 217일이 되는 츠베레프는 1999년 안드레 애거시(미국·당시 29세 214일)를 넘어 ‘생애 첫 연말 1위를 달성한 역대 최고령 선수’ 기록도 세우게 된다.츠베레프는 “프랑스오픈과 US오픈 우승을 포함해 2026년은 정말 멋진 시즌이었다. 연말 랭킹 1위로 한 해를 마무리하게 되어 말 그대로 꿈이 이루어진 기분이다”라면서 “(2022년)발목 부상에서 복귀한 이후 이 목표를 달성하기 위해 정말 많은 노력을 기울였다. 이 기세를 몰아 남은 시즌을 최고의 모습으로 마무리하고 싶다”고 소감을 밝혔다.