“상하이 코트, 공이 이상했어요”… 세계 3위 알카라스 32강 충격패

세줄 요약 상하이마스터스 3회전에서 세계 3위 카를로스 알카라스가 지주 베르흐스에게 0-2로 패해 32강에서 탈락했다. 알카라스는 지붕 개폐에 따라 공의 속도와 바운스가 달라졌다며 경기 조건의 급변을 문제 삼았다. 앞서 조코비치도 일찍 탈락해 상하이 코트가 톱 랭커들의 무덤으로 불리고 있다. 세계 3위 알카라스, 상하이 32강 탈락

공 바운스·코트 조건 변화에 의문 제기

조코비치도 탈락, 톱 랭커 연쇄 이변

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2026-10-14 B6면

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“공이 이상하게 튀었고, 나는 본능적으로 경기할 수 없었다.”●ATP 상하이마스터스 3회전서 탈락중국 상하이에서 12일 열린 남자프로테니스(ATP) 투어 상하이마스터스 3회전(32강)에서 탈락한 세계 랭킹 3위 카를로스 알카라스(스페인)가 경기장 환경에 의문을 제기했다. 직전 베이징에서 열렸던 차이나오픈에서 우승한 노바크 조코비치(8위·세르비아)는 2회전에서 탈락했다. 상하이 코트가 톱 랭커들의 무덤이 되고 있다.지난 6일 도쿄오픈에서 우승하며 부상과 재활 이후 다시 정상 복귀를 알렸던 알카라스는 상하이에서는 지주 베르흐스(39위·벨기에)에게 0-2(5-7 6-7<4-7>)로 패하며 일찌감치 짐을 쌌다. 두 세트 모두 팽팽한 접전으로 펼쳐졌지만 베르흐스의 공격이 조금 더 날카로웠다.●조코비치도 탈락… ‘톱 랭커들의 무덤’경기가 마음처럼 풀리지 않았던 알카라스는 경기 직후 “첫 경기에서는 지붕을 닫고 경기했다. 오늘은 지붕을 열고 야외에서 경기했다. 첫 경기에서는 모든 것이 매우 빠르게 진행되는 것 같았지만, 오늘은 공이 더 크고 조금 느리게 느껴졌다”면서 “단 이틀 만에 경기장과 경기 조건이 이렇게 다르게 느껴진다는 것은 이상하다”고 말했다.중국에서 좋은 기운을 이어가려던 조코비치는 지난 9일 단식 2회전(64강)에서 후베르트 후르카치(34위·폴란드)에게 87분 만에 0-2(4-6 3-6)로 무릎을 꿇었다. 조코비치는 경기 후 ﻿“베이징에서 훌륭한 한 주를 보냈고, 조금 쉬면서 실내 대회들을 준비하려고 한다”고 말했다.