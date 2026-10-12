US오픈 우승자 칠리치, 올공 코트 누빈다…서울오픈 25일 개막

세줄 요약
- 서울오픈, 25일 올림픽공원서 개막
- 칠리치·권순우·정현 등 스타 총출동
- ATP 챌린저 125등급, 상금 역대 최대
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2014 US오픈 남자 단식 우승자 마린 칠리치. AP 연합뉴스
2014 US오픈 대회 우승자 마린 칠리치(80위·크로아티아)와 한국 남자 테니스의 간판 권순우(161위·충청남도체육회), 정현(558위·김포시청) 등 테니스 스타들이 서울에서 최강자를 가린다.
서울오픈 테니스대회 조직위원회는 오는 25일 예선을 시작으로 11월 1일 결승전까지 서울 송파구 올림픽공원 테니스경기장에서 제10회 서울오픈 대회를 진행한다고 12일 밝혔다.
이번 대회는 지난해보다 한 단계 높은 남자프로테니스(ATP) 챌린저 125등급으로 열린다. 서울오픈이 이 등급으로 열리는 건 2023년 이후 3년 만이다. 단식은 32강, 복식은 16강 토너먼트로 우승자를 가리며, 총상금은 역대 최대인 22만 5000 달러(약 3억 3000만원)다.
단식 우승자는 상금 3만 3650달러와 ATP 랭킹 포인트 125점을 받는다.
지난 7일 ATP가 발표한 본선 직접 출전 명단에는 세계 랭킹 80~120위 선수 9명이 포함됐다.
가장 눈길을 끄는 출전 선수는 단연 세계 랭킹 3위까지 올랐던 칠리치다. 그는 ATP 투어에서 21차례 우승한 베테랑으로 2014년 US오픈에서 메이저 우승 트로피까지 들어 올렸다.
지난해 우승자 시마부쿠로 쇼(109위·일본)는 2연패에 도전한다.
지난해 준우승자이자 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 단식 금메달리스트 콜먼 웡(101위·홍콩)과 중국 남자 선수 최초 ATP 투어 단식 우승자 우이빙(113위·중국)도 서울을 찾는다.
아울러 지난해 신시내티 마스터스에서 단식 4강에 오른 왼손잡이 테랑스 아트만(99위·프랑스)도 출전한다.
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권순우가 18일 서울 올림픽공원 테니스장에서 열린 2026 데이비스컵 인도와의 단식 1번 경기에서 강력한 서브를 넣고 있다. 대한테니스협회 제공
한국 선수 중에선 ATP 투어에서 두 차례 우승하고 세계 랭킹 52위까지 올랐던 권순우가 안방에서 7년 만의 우승에 도전한다.
2018년 호주오픈 4강에 올랐던 정현은 예선부터 시작한다. 25일부터 이틀간 열리는 예선에서 두 차례 승리하면 본선에 오른다.
17세 조민혁(남원거점SC)은 국내 유망주 선발전에서 우승해 본선 와일드카드를 받았다.
조직위는 대회 개막일인 25일은 ‘한국 선수의 날’로 운영해 한국 선수들의 경기를 집중 편성한다.
단식 본선은 26일 시작하고, 준결승은 31일, 결승은 11월 1일 열린다.
임규호 서울시의원 “사가정역세권 정비구역 고시 완료” … 7호선 초역세권 2000가구 재개발 호재
임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)은 “사가정역세권 도시정비형 재개발사업의 정비계획 결정 및 정비구역 지정 고시가 완료됐다”고 밝혔다. 지난 5월 서울시 도시계획위원회 심의에서 통과된 이후 5개월 만이다. 이에 따라 면목동 572-1번지 일대 6만 9712.7㎡가 정비구역으로 신규 지정된다. 총 4개 획지 중 3개 획지 5만 4437.60㎡에는 지하 4층~지상 최고 40층, 16개동 규모의 공동주택 2037가구가 들어설 예정이다. 이 가운데 장기전세주택은 566가구, 재개발임대주택은 137가구다. 이곳은 지하철 7호선 사가정역이 단지와 곧바로 연결되어 강남권 접근성이 매우 뛰어날 뿐만 아니라, 인접한 동부간선도로와 용마터널을 통해 서울 도심은 물론 경기 북·남부 지역으로의 사통팔달 이동 여건을 갖추고 있다. 기존 까치어린이공원과 연계하여 약 7123.8㎡ 면적의 대규모 공원을 조성하며, 사가정역과 맞닿은 남측 가로변에는 근린생활시설을 배치해 입주민의 휴식 공간을 넓히고 기존 상권과 조화를 이루는 가로환경을 구축할 방침이다. 더불어 주변의 공동주택단지와 중·저층 주거지역의 스카이라인을 세심하게 고려한 높이 계획을 수립하고, 다채로운 층고 변화
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김은선 서울특별시테니스협회장은 “주말마다 코트에서 라켓을 잡는 동호인들이 세계 정상급 선수들의 경기를 가까이에서 보고 즐길 수 있는 자리를 만들고 싶었다”라면서 “올림픽공원 테니스경기장이 가을 테니스 축제의 무대가 되도록 준비하겠다”고 말했다.
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