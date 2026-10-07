21시즌 연속 우승… 39세 조코비치 ‘새 역사’

차이나오픈서 올해 첫 정상 포효

ATP 투어 통산 102번째 우승컵

이미지 확대 노바크 조코비치가 6일 중국 베이징에서 열린 남자프로테니스(ATP) 투어 차이나오픈 단식 결승에서 알렉스 드 미노에게 기권승을 거두며 우승한 뒤 트로피에 입을 맞추고 있다. 이번 우승으로 조코비치는 자신이 보유한 시즌 연속 우승 기록을 21시즌으로 늘렸다.

베이징 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 노바크 조코비치가 6일 중국 베이징에서 열린 남자프로테니스(ATP) 투어 차이나오픈 단식 결승에서 알렉스 드 미노에게 기권승을 거두며 우승한 뒤 트로피에 입을 맞추고 있다. 이번 우승으로 조코비치는 자신이 보유한 시즌 연속 우승 기록을 21시즌으로 늘렸다.

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세줄 요약 노바크 조코비치가 11년 만에 출전한 ATP 차이나오픈에서 알렉스 드 미노의 기권으로 우승했다. 올해 첫 트로피이자 통산 102번째 우승이며, 시즌 연속 우승 기록도 21년으로 늘렸다. 베이징에서 통산 7번째 정상에 오르며 부활을 알렸다. 차이나오픈 결승 기권승으로 올해 첫 우승

시즌 연속 우승 21년, 투어 통산 102승

베이징 통산 7회 우승과 34연승 기록

2026-10-08 B6면

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노바크 조코비치(39·세르비아)가 11년 만에 출전한 남자프로테니스(ATP) 투어 차이나오픈에서 올해 첫 우승 트로피를 들어 올렸다. 이번 우승으로 그는 자신이 보유한 시즌 연속 우승 기록을 20년에서 21년으로 늘렸다. 투어 통산으로는 102번째 우승이다.조코비치는 6일 중국 베이징에서 열린 대회 남자 단식 결승에서 알렉스 드 미노(28·호주)에 기권승을 거뒀다. 1세트는 타이브레이크 접전 끝에 조코비치가 7-6(3)으로 이겼다. 두 선수 모두 1세트 뒤 메디컬 타임아웃을 요청했다. 사타구니 통증을 호소한 드 미노는 2세트 첫 게임을 따냈으나 더 경기를 이어가기 어렵다고 판단해 기권을 선언했다.잦은 부상에 따른 컨디션 저하로 아직 올 시즌 우승이 없었던 조코비치는 ‘약속의 땅’ 베이징에서 그토록 갈망했던 정상에 올랐다. 2009년 이 대회에 처음 출전해 우승컵을 품은 그는 이번 대회까지 통산 7회 우승을 달성했고, 대회 역대 최다인 34연승을 달렸다.조코비치는 우승 직후 “나는 항상 나 자신에게 높은 기대를 걸고, 한 번도 패한 적 없는 베이징에서 트로피를 들어 올리는 모습을 상상하곤 했다”며 “하지만 요즘 현실이 조금 달라졌다는 것도 알고 있다”고 말했다. 이어 “올해는 꽤 힘든 한 해였다. 신체적으로나 건강 면에서 여러 문제가 있었다”면서 “코트에서 좋은 감각을 되찾으려 노력했을 뿐이다. 이번 주는 제가 건강한 상태로 좋은 경기를 펼칠 때 여전히 최고 수준에서 경쟁할 수 있다는 점을 확인했다”고 덧붙였다.지난해 11월 반다제약 헬레닉 챔피언십 이후 우승이 없어 “조코비치도 세월에 꺾였다”는 평가가 나왔지만 그는 이번 대회를 통해 부활을 알렸다. 8강에서는 올해 두 차례 메이저 대회 우승자 알렉산더 즈베레프(29·독일)를 꺾었고, 준결승에선 다닐 메드베데프(30·러시아)와 맞붙었다. 메드베데프는 경기가 뜻대로 풀리지 않아 홧김에 친 공이 관중의 눈에 맞으면서 실격패했다.