여전히 불편한 손목…알카라스, US오픈 타이틀 방어도 빨간불

세줄 요약 세계 2위 카를로스 알카라스가 손목 부상 여파로 ATP 신시내티오픈에 불참했다. US오픈 전 마지막 마스터스 1000 대회를 건너뛰며 실전 점검 기회를 잃었고, 지난해 우승한 US오픈 타이틀 방어 전망도 한층 불투명해졌다. 알카라스, 손목 부상으로 신시내티오픈 불참

US오픈 전 마지막 점검 무대 놓친 상황

지난해 챔피언의 타이틀 방어 전망 불투명

이미지 확대 남자 테니스 세계랭킹 2위 카를로스 알카라스. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 남자 테니스 세계랭킹 2위 카를로스 알카라스. AP 연합뉴스

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남자 테니스 세계 랭킹 2위 카를로스 알카라스(23·스페인)의 US오픈 타이틀 방어에 빨간불이 켜졌다.6일 로이터 통신 등 주요 외신에 따르면 알카라스는 손목 부상을 이유로 남자프로테니스(ATP) 투어 신시내티오픈에 불참하기로 했다.오는 8일 개막해 23일 끝나는 신시내티오픈은 메이저 대회인 US오픈 전 열리는 마지막 마스터스 1000 등급 대회다. 통상 US오픈 우승을 노리는 정상급 선수들은 이 대회를 컨디션을 최고치로 끌어올리는 데 활용한다.지난해 US오픈 우승자인 알카라스도 신시내티오픈에서 컨디션을 점검한 뒤 타이틀 방어에 나설 것으로 보였으나 생각보다 회복이 더딘 모양새다.신시내티오픈 주최 측은 “카를로스가 최대한 빨리 대회에 복귀하기 위해 할 수 있는 모든 걸 하고 있다는 걸 알고 있다”며 “회복을 응원하며, 앞으로 신시내티에서 다시 만나기를 기대한다”고 말했다.지난 2월 1일 올해 첫 메이저 대회였던 호주오픈 남자 단식 결승에서 노바크 조코비치(39·세르비아)를 꺾으며 역대 최연소 ‘커리어 그랜드슬램’(4개 메이저 대회 우승)을 달성한 알카라스는 지난 4월 바르셀로나오픈 2회전에서 손목을 다쳤다. 이후 5~6월 각각 개막한 윔블던과 프랑스오픈은 불참했고, 올해 마지막 메이저 대회인 US오픈 참가도 불투명한 상태다.이제 알카라스가 US오픈 전 실전 테스트를 가질 마지막 기회는 23일 시작하는 ATP 250 윈스턴세일럼오픈뿐이다. US오픈은 30일 미국 뉴욕 빌리진 킹 내셔널 테니스 센터에서 시작한다.