22세 어린 선수가 해냈다…윔블던 첫 결승에 첫 우승 쓴 노스코바

체코 선수 맞대결서 노스코바가 승리

2세트 내주며 흔들렸지만 3세트 만회

돌아가신 엄마 생각하며 입맞춤 감동

이미지 확대 린다 노스코바(체코)가 2일(한국시간) 영국 런던 올잉글랜드 클럽에서 마친 2026 윔블던 테니스대회에서 카롤리나 무호바(체코)를 2-1로 물리치고 우승을 차지한 뒤 트러피를 들고 미소짓고 있다. 2026.7.11 런던 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 린다 노스코바(체코)가 2일(한국시간) 영국 런던 올잉글랜드 클럽에서 마친 2026 윔블던 테니스대회에서 카롤리나 무호바(체코)를 2-1로 물리치고 우승을 차지한 뒤 트러피를 들고 미소짓고 있다. 2026.7.11 런던 AP 연합뉴스

노스코바의 종전 메이저 대회 최고 성적은 2024년 호주오픈 8강이었다. 윔블던에서는 지난해 16강이 최고 성적이었지만 이번에 새로 갈아치웠다.

우승을 확정한 후 노스코바는 두 손으로 얼굴을 감싼 뒤 잔디 코트 위에 등을 대고 쓰러져 기쁨을 만끽했다.

이미지 확대 린다 노스코바(체코)가 2일(한국시간) 영국 런던 올잉글랜드 클럽에서 마친 2026 윔블던 테니스대회에서 카롤리나 무호바(체코)를 2-1로 물리치고 우승을 확정하자 라켓을 던지며 기뻐하고 있다. 2026.7.11 런던 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 린다 노스코바(체코)가 2일(한국시간) 영국 런던 올잉글랜드 클럽에서 마친 2026 윔블던 테니스대회에서 카롤리나 무호바(체코)를 2-1로 물리치고 우승을 확정하자 라켓을 던지며 기뻐하고 있다. 2026.7.11 런던 AP 연합뉴스

노스코바의 우승으로 체코는 최근 4년 동안 세 명의 윔블던 여자 단식 챔피언을 배출했다.

2023년 마르케타 본드로우쇼바(120위), 2024년 바르보라 크레이치코바(38위)가 우승한 데 이어 노스코바가 2026년 정상에 올랐다.

노스코바는 이번 우승으로 랭킹이 7위까지 올라갈 것으로 보인다.

우승 상금으로는 360만 파운드(약 72억 5000만원)를 받는다.

“화장실에서 찬물로 세수를 하고 마음을 다잡았다”면서 “무슨 일이 있어도 트로피를 가져가겠다고 다짐했다”고 밝혔다. ‘

3세트에서는 무슨 일이 있어도 혼신을 다하겠다’고 다짐한 그는 마음먹은 대로 3세트를 따냈고 결국 우승에 이르렀다.

2년 전 윔블던 기간 암 투병 끝에 어머니가 세상을 떠난 기억을 떠올린 노스코바는 “엄마가 없었다면 나는 지금 이 자리에 서 있지 못했을 것”이라며 하늘을 향해 입맞춤을 하며 감동을 자아냈다.

세줄 요약 체코의 22세 신예 린다 노스코바가 2026 윔블던 여자 단식 결승에서 같은 체코의 무호바를 2-1로 꺾고 생애 첫 메이저 우승을 거뒀다. 첫 결승에서 정상에 오르며 체코의 윔블던 강세도 이어졌다. 22세 노스코바, 윔블던 첫 결승서 첫 메이저 우승

무호바와 체코 내전, 2시간 28분 접전 끝 승리

2세트 흔들림 뒤 3세트 집중력 회복하며 마무리

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22세의 신예 린다 노스코바(12위·체코)가 2026 윔블던 테니스대회에서 생애 첫 메이저 테니스대회 단식 우승을 차지하는 기쁨을 누렸다.노스코바는 12일(한국시간) 영국 런던 올잉글랜드 클럽에서 마친 대회 여자 단식 결승에서 같은 체코 출신의 카롤리나 무호바(9위)를 2시간 28분 만에 2-1(6-2 5-7 6-3)로 물리치고 왕좌에 올랐다. 생애 처음으로 메이저 대회 결승 무대에 올라 곧바로 우승을 차지했다1세트부터 노스코바가 더 좋은 경기력을 보였다. 노스코바는 특유의 힘을 바탕으로 흐름을 주도했고 일찌감치 승기를 잡으며 1세트를 6-2로 가져왔다.2세트 중반까지도 노스코바의 기세가 이어지며 손쉽게 우승을 거머쥐는 듯했다. 그러나 5-2로 앞선 상황에서 노스코바가 주춤했고 무호바가 집중력을 발휘해 내리 다섯 게임을 따내는 대역전극을 완성했다. 당황스러운 결과에 노스코바가 정신적으로 흔들리는 모습이 포착됐다.그러나 다시 마음을 다잡은 노스코바가 3세트 초반 집중력을 발휘해 3-0까지 달아나며 다시 분위기를 가져왔다. 이후 5-3의 서빙포더매치 상황에서 노스코바가 경기를 끝내며 선배를 따돌렸다.노스코바는 경기 후 2세트를 내준 상황을 돌아보며2024 파리올림픽 복식에서 호흡을 맞춰 4위에 올랐지만 이번에 적으로 노스코바를 만난 무호바는 “이렇게 어린데도 첫 메이저 결승을 그렇게 소화해낸 것이 믿기지 않는다”고 치켜세웠다. 무호바는 노스코바를 “내 예전 친구”라고 불러 웃음을 자아내기도 했다.