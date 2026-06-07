19세 안드레예바, 생애 첫 메이저 프랑스오픈 우승

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세줄 요약 19세 러시아 신성 미라 안드레예바가 2026 프랑스오픈 여자 단식 결승에서 마야 흐발린스카를 2-0으로 제압하고 생애 첫 메이저 트로피를 들어 올렸다. 그는 1시간 22분 만에 우승을 확정하며 대회 최연소 챔피언 기록도 세웠다. 19세 안드레예바, 프랑스오픈 첫 메이저 우승

결승서 흐발린스카 2-0 완승, 1시간22분 종료

대회 최연소 챔피언, 10대 메이저 정상 등극

이미지 확대 미라 안드레예바가 6일(현지시간) 프랑스 파리 롤랑가로스에서 열린 2026 프랑스오픈 테니스대회 여자 단식에서 생애 첫 메이저 대회 우승 트로피를 품은 뒤 자신의 반려견을 안고 기뻐하고 있다. 파리 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미라 안드레예바가 6일(현지시간) 프랑스 파리 롤랑가로스에서 열린 2026 프랑스오픈 테니스대회 여자 단식에서 생애 첫 메이저 대회 우승 트로피를 품은 뒤 자신의 반려견을 안고 기뻐하고 있다. 파리 AFP 연합뉴스

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19세 러시아 신성 미라 안드레예바(8위)가 2026 프랑스오픈 테니스대회(총상금 6172만 3000유로) 여자 단식 정상에 오르며 생애 첫 메이저 대회 트로피를 품었다.안드레예바는 6일(현지시간) 프랑스 파리의 롤랑가로스에서 열린 대회 14일째 여자 단식 결승에서 마야 흐발린스카(114위·폴란드)를 1시간 22분 만에 2-0(6-3 6-2)으로 제압했다. 그는 생애 처음 오른 메이저 대회 결승에서 거침없이 우승까지 내달렸다.2022년 프로로 데뷔한 안드레예바는 여자프로테니스(WTA) 투어 대회에서는 5차례 정상에 올랐으나 프랑스오픈에서는 2024년 4강이 최고 성적이었다.‘2007년생인 그는 1992년 18세에 프랑스오픈 3연패를 달성한 모니카 셀레스(미국) 이후 이 대회 최연소 여자 단식 챔피언이 됐다. 메이저 대회 전체에서는 2023년 US오픈에서 우승한 코코 고프(4위·미국) 이후 처음으로 정상에 오른 10대 선수다.안드레예바는 우승 상금 280만 유로(약 50억 3000만원)를 받는다.흐발린스카는 오픈 시대 에마 라두카누(2021년 US오픈 우승·영국)에 이어 역대 두 번째로 예선 통과자의 결승 진출을 이룬 데 만족해야 했다.1세트 초반은 4게임 연속 상대 서브 게임이 브레이크까지 가는 치열한 접전 양상으로 펼쳐쟀다. 그러나 안드레예바의 힘과 샷 정확도가 흐발린스카에 앞섰다. 안드레예바가 흐발린스카의 4번째 서브 게임을 브레이크한 이후부터 안드레예바 우위로 경기의 무게감이 기울었고, 2세트는 안드레예바가 5-0으로 치고 나가면서 일찌감치 승기를 잡았다.코트를 대각선으로 가로지르는 백핸드로 챔피언십 포인트를 올린 안드레예바는 그대로 코트에 주저앉아 프랑스오픈 우승의 기쁨을 만끽했다.