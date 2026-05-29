더위 먹은 신네르, 프랑스오픈 2회전 탈락 충격

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

더위 먹은 신네르, 프랑스오픈 2회전 탈락 충격

박성국 기자
박성국 기자
입력 2026-05-29 10:27
수정 2026-05-29 10:27
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
구글에서 서울신문 먼저 보기
세줄 요약
  • 세계 1위 신네르, 프랑스오픈 2회전 탈락
  • 폭염 속 경련·어지럼증, 경기력 급락
  • 세룬돌로, 26년 만의 톱시드 이변 연출
이미지 확대
얀니크 신네르가 28일(현지시간) 프랑스 파리 스타드 롤랑가로스에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 폭염에 힘겨워하고 있다. 파리 AP 연합뉴스
얀니크 신네르가 28일(현지시간) 프랑스 파리 스타드 롤랑가로스에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 폭염에 힘겨워하고 있다. 파리 AP 연합뉴스


‘커리어 그랜드슬램’에 도전한 남자 테니스 단식 세계랭킹 1위 얀니크 신네르(이탈리아)가 프랑스오픈 2회전에서 탈락했다. 낮 최고 35도에 달하는 파리의 이른 폭염이 그의 발목을 잡았다.

신네르는 28일(현지시간) 프랑스 파리 스타드 롤랑가로스에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 후안 마누엘 세룬돌로(56위·아르헨티나)에게 2-3(6-3 6-2 5-7 1-6 1-6)으로 역전패했다.

1, 2세트를 따낸 신네르는 3세트에서도 5-1로 앞서며 승리를 눈앞에 두는 듯 보였으나 갑작스럽게 경련 증세를 보였다. 그는 “어지럽다”며 메디컬 타임아웃을 요청했지만, 3분 동안 몸 상태를 회복하기엔 역부족이었다.

이후 신네르는 속절없이 무너졌고, 세룬돌로는 최대 이변의 주인공이 됐다. 톱시드를 받은 선수가 프랑스오픈에서 3라운드 이전 탈락한 건 2000년 안드레 애거시(미국) 이후 26년 만이다.

이미지 확대
얀니크 신네르가 28일(현지시간) 프랑스 파리 스타드 롤랑가로스에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 어지러움을 호소하고 있다. 파리 AP 연합뉴스
얀니크 신네르가 28일(현지시간) 프랑스 파리 스타드 롤랑가로스에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 어지러움을 호소하고 있다. 파리 AP 연합뉴스


테니스 4대 메이저 대회 중 유일한 클레이 코트 대회인 프랑스오픈 우승 트로피만 없었던 신네르에게 이번 대회는 최대 라이벌 카를로스 알카라스(2위·스페인)가 손목 부상으로 불참하면서 커리어 그랜드슬램을 달성할 수 있는 절호의 기회였다. 신네르는 이번 대회 직전까지 ‘마스터스 1000’ 등급 5개 대회를 석권하고, 30연승을 달리는 등 절정의 기량을 과시해왔다.

세룬돌로는 경기 직후 “1, 2세트에서 세 게임 이상 이기지 못했는데 운이 좋았다. 신네르는 승리할 자격이 있었지만, 그 후에 어떤 일이 발생한 건지 모르겠다. 빨리 회복하기를 바란다”고 말했다.
박성국 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
신네르가 세룬돌로와의 경기에서 승부가 뒤바뀐 원인은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로