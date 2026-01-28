이게 된다고? 역대급 역사적 대결 성사됐다…조코비치 vs 신네르 4강 맞대결

호주오픈 8강서 나란히 승리 거둬

신네르, 완벽한 운영으로 4강 진출

조코비치, 고전 끝에 행운의 기권승

30일 외나무다리 승부…이목 집중

야니크 신네르(왼쪽)와 노바크 조코비치가 28일 호주 멜버른 로드 레이버 아레나에서 열린 호주오픈 테니스 대회 8강에서 각각 승리를 거둔 후 손을 들어보이고 있다. 2026.1.28 멜버른 AFP·EPA 연합뉴스

벤 셸턴의 공을 받아 치는 야니크 신네르. 2026.1.28 멜버른 AFP 연합뉴스

로렌초 무세티와의 경기 도중 스트레칭을 하는 노바크 조코비치. 2026.1.28 멜버른 AFP 연합뉴스

‘테니스의 신’은 기어이 이 경기를 원했던 걸까. 노바크 조코비치(39·세르비아)는 기사회생했고 얀니크 신네르(25·이탈리아)는 막강했다. 그렇게 1인자였던 사나이와 1인자를 꿈꾸는 사나이가 펼치는 운명의 맞대결이 성사됐다.신네르는 28일 호주 멜버른 로드 레이버 아레나에서 열린 호주오픈 테니스 대회 8강에서 랭킹 7위 벤 셸턴(24·미국)을 3-0(6-3 6-4 6-4)으로 꺾고 4강에 안착했다. 이 경기에 앞서 조코비치가 로렌초 무세티(24·이탈리아)를 상대로 기권승을 거뒀던 터라 두 사람이 4강에서 만나게 됐다.신네르는 단 한 번도 위기에 처한 모습을 보이지 않았다. 셸턴의 백핸드를 공략하고 포핸드 쪽을 압박하며 경기를 가뿐하게 주도했다. 랠리가 길어져도 흔들림 없는 신네르에 막힌 셸턴은 2세트에서 만들어낸 세 번의 브레이크 포인트를 놓치며 무너졌다. 승부가 결정 나기까지 2시간 23분밖에 안 걸렸다.앞서 열린 조코비치와 무세티의 경기에서는 조코비치가 상대의 탄탄한 수비에 막혀 고전했다. 조코비치는 연타 공격을 상대가 강하게 받아치면 따라가지 못했고 회심의 공격이 선을 벗어나는 모습도 보였다. 전매특허인 백핸드도 좀처럼 먹히지 않았다.조코비치는 앞선 경기 여파로 발바닥에 부상이 심했다. 극심한 고통에 경기 도중 양말을 벗고 테이핑을 하면서 잔뜩 일그러진 표정을 짓기도 했다. 조코비치 스스로 “(경기에 패배하고) 집에 돌아가는 중이었다”고 표현했을 정도였다. 그러나 3세트 도중 무세티가 부상으로 경기를 포기하면서 조코비치는 16강에 이어 2연속 기권승의 행운을 누렸다. 이 승리로 조코비치는 로저 페더러(45·스위스)를 제치고 호주오픈 역대 최다인 103번째 승리를 올리기도 했다.조코비치의 랭킹은 4위. 여전히 높은 순위지만 우승을 밥 먹듯 하며 영원한 1인자일 것만 같았던 조코비치의 과거를 생각하면 낯선 순위다. 절대 강자였던 그도 세월에 꺾이며 서서히 내리막을 걷는 중이다.신네르는 현재 2위. 카를로스 알카라스(23·스페인)가 지키는 1위 자리를 노리고 있다. 조코비치가 오래도록 지켰던 왕좌의 주인공을 두고 알카라스와 치열한 경쟁을 펼치고 있다.조코비치에게 신네르는 만만치 않은 상대다. 지난해 조코비치는 프랑스 오픈과 윔블던 4강에 진출하며 관록을 보여줬지만 4강 상대였던 신네르에게 모두 무릎을 꿇었다.메이저대회 단식 통산 24회 우승을 차지한 조코비치는 한 번만 더 우승하면 테니스 역대 최초의 단식 25회 우승을 일구게 된다. 대회 전 기자회견에서 그는 “어떤 대회에서도 우승 기회가 있다고 생각한다. 특히 호주오픈이라면 더 그렇다”고 욕심을 드러낸 바 있다.그러나 1인자를 노리는 신네르가 쉽게 경기를 내줄리가 만무하다. 신네르는 “이런 순간을 위해 연습해왔다”며 만만치 않은 맞대결을 예고했다. 호주오픈 10회 우승에 빛나는 조코비치를 또 쓰러트린다면 신네르의 시대가 활짝 열릴 수 있다.테니스의 신이 조코비치에게 두 번의 행운을 선물한 것은 새 역사를 쓰게 하기 위함일까. 아니면 처참한 좌절을 맛보게 하기 위함일까. 운명의 대결은 30일 열린다.