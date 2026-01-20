노병은 죽지 않는다, 노박도 죽지 않는다…호주오픈 통산 100승

이미지 확대 노박 조코비치(세르비아)가 19일 호주 멜버른에서 열린 호주오픈 테니스 대회 남자 단식 1회전에서 페드로 마르티네스(스페인)와의 경기 중 리턴 샷을 하고 있다. 멜버른 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 노박 조코비치(세르비아)가 19일 호주 멜버른에서 열린 호주오픈 테니스 대회 남자 단식 1회전에서 페드로 마르티네스(스페인)와의 경기 중 리턴 샷을 하고 있다. 멜버른 신화 연합뉴스

테니스 남자 단식 무대를 호령했던 ‘빅4’ 가운데 유일하게 현역 생활을 이어가고 있는 노바크 조코비치(39·세르비아)가 올해 첫 메이저 대회 호주오픈에서 이 대회 통산 100승 고지에 오르며 신기록 사냥에 나섰다.조코비치는 19일 호주 멜버른에서 열린 호주오픈(총상금 1억 1150만 호주달러·약 1100억원) 남자 단식 1회전에서 남자 프로테니스(ATP) 투어 71위 페드로 마르티네스(29·스페인)를 3-0(6-3 6-2 6-2)으로 가볍게 돌려세우며 메이저 단식 25회 우승을 향해 순항했다. ATP 투어 4위인 조코비치는 메이저 대회 남자 단식 최다인 24회 우승을 기록했고, 남녀 단식을 통틀어서는 1960년대에 활동한 마거릿 코트(호주)와 동률을 이루고 있다.2000년대부터 20여년간 로저 페더러(45·스위스), 라파엘 나달(40·스페인), 앤디 머리(39·영국)와 함께 메이저 단식 정상 다툼을 벌였던 조코비치는 4대 메이저 대회 가운데 호주오픈에서 가장 많은 10회 우승을 일궜고, 윔블던 7회, US오픈 4회, 프랑스오픈을 3회 제패했다. 하드코트인 호주오픈에서 특히 강점을 보여왔던 터라 이번 대회에서 우승컵을 추가할 것이라는 기대감이 높아졌다.그러나 ‘0순위’ 우승 후보로 꼽히던 조코비치의 기세도 2023년 US오픈 우승을 끝으로 한풀 꺾였다. 페더러와 나달, 머리가 은퇴를 선언하며 코트를 떠난 사이 20대 초반의 신성 카를로스 알카라스(23·스페인)와 얀니크 신네르(25·이탈리아)가 무섭게 치고 올라와 2024~25 4대 메이저 우승컵을 절반씩 나눠 가지며 ‘신흥 빅2’ 시대를 열었다.지난해 조코비치는 잦은 부상 여파에도 선전했으나 프랑스오픈과 윔블던 4강에선 신네르에게 졌고, US오픈 4강에선 알카라스에게 무너졌다. 그나마 호주오픈 8강에서는 알카라스를 3-1로 물리치며 노장의 자존심을 지켰다.이번 대회에서는 대진표상 이변이 없다면 4강에서 조코비치와 신네르가 격돌할 것으로 보인다. 사실상 이 경기에서 승리한 선수가 결승에서 알카라스를 만날 가능성이 크다. 이미 조코비치도 이런 대진을 의식하고 있다.그는 대회 개막에 앞서 열린 기자회견에서 “나는 작년 4대 메이저에서 세 번을 알카라스 또는 신네르에 져서 탈락했다. 두 선수가 차원이 다른 기량을 보이는 것은 사실”이라고 운을 뗀 뒤 “하지만 나는 어떤 대회에서도 우승 기회가 있다고 생각한다. 특히 호주오픈이라면 더 그렇다고 본다”고 말했다.한편 조코비치는 전날 1회전 승리로 프랑스오픈(101승), 윔블던(102승)과 함께 3개 메이저 대회에서 100승을 달성한 최초의 선수가 됐다.