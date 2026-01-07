알카라스 vs 신네르 ‘현대카드 슈퍼매치 14’ 공식구에 던롭

방금 들어온 뉴스

알카라스 vs 신네르 ‘현대카드 슈퍼매치 14’ 공식구에 던롭

박성국 기자
박성국 기자
입력 2026-01-07 09:50
수정 2026-01-07 09:50
던롭스포츠코리아는 글로벌 테니스 브랜드 던롭이 사흘 앞으로 다가온 카를로스 알카라스와 얀니크 신네르의 내한 경기 ‘현대카드 슈퍼매치 14’에 공식구로 함께한다고 7일 밝혔다.

현대카드 슈퍼매치 공식구 던롭. 던롭스포츠코리아 제공
현대카드 슈퍼매치 공식구 던롭. 던롭스포츠코리아 제공


던롭은 2019년부터 호주오픈과 남자프로테니스(ATP) 투어의 공식구 파트너로 활동해왔다.

지난해부터는 공을 비롯해 라켓, 스트링 등 테니스 모든 용품에 걸쳐 ATP 투어의 파트너로 활동하고 있다.

이번 현대카드 슈퍼매치 14에서 사용되는 공식구는 호주오픈에서도 쓰이는 ‘던롭 AO’다.

공식구를 비롯해 던롭이 제작한 다양한 용품과 ‘현대카드 슈퍼매치’ 로고를 더한 스페셜 굿즈가 대회 현장에서 판매된다.



남자 단식 세계랭킹 1위 알카라스와 2위 신네르가 맞붙는 현대카드 슈퍼매치 14는 오는 10일 오후 4시 인천 인스파이어 아레나에서 열린다.
박성국 기자
