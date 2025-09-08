나달 빈자리 빠르게 치고 나가는 알카라스…트럼프 관전에 50분 지연

라이벌 신네르 꺾고 US오픈 우승

뉴욕서 열린 시즌 마지막 메이저

트럼프 관람 탓에 50분 지연 시작

카를로스 알카라스가 8일(한국시간) 미국 뉴욕 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 US오픈 남자 단식 결승에서 얀니크 신네르 꺾고 우승한 뒤 우승 트로피를 들고 웃고 있다.

8일(한국시간) 미국 뉴욕에서 열린 올 시즌 마지막 메이저 대회인 US오픈 남자 단식 결승전은 도널드 트럼프 대통령의 관전으로 관중 입장이 지연되면서 예정보다 48분 늦게 시작됐다.

‘흙신’ 라파엘 나달(39·스페인)의 은퇴로 한 자리가 빈 남자 테니스의 왕좌를 후계자 카를로스 알카라스(22·스페인)가 넘겨받아 그 위상을 공고히 다져가고 있다. 현존 남자 테니스 ‘빅2’의 맞대결로 주목받은 올 시즌 마지막 메이저 대회 US오픈에서 알카라스는 라이벌 얀니크 신네르(24·이탈리아)를 꺾고 남자 단식 정상에 올랐다.알카라스는 8일(한국시간) 미국 뉴욕 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 US오픈 남자 단식 결승에서 2시간 42분 승부 끝에 신네르에게 3-1(6-2 3-6 6-1 6-4)로 이겨 지난 윔블던 결승전 패배를 설욕했다. 2022년 대회에서 우승한 알카라스는 3년 만에 US오픈 챔피언에 복귀하며 메이저 대회 통상 우승 횟수를 6회로 늘렸다. 지난해부터 신네르와 펼쳐온 메이저 대회 우승 경쟁에서는 ‘4대 4’로 균형을 맞췄다.알카라스는 지난해 프랑스오픈과 윔블던, 올해 프랑스오픈과 이번 US오픈에서 우승 트로피를 들어 올렸고, 신네르는 지난해 호주오픈과 US오픈, 올해 호주오픈과 윔블던에서 우승했다. 이 두 선수 전까지 두 해에 걸친 8개 메이저 대회에서 두 선수만 우승을 나눠 가진 사례는 2006∼2007년의 나달(2회)과 로저 페더러(6회·은퇴·스위스)가 마지막이었다.남자 테니스는 메이저 대회 정상을 나눠 가졌던 페더러·나달·앤디 머리(38·영국)·노바크 조코비치(38·세르비아) ‘빅4’ 시대에서 조코비치를 제외한 3명이 은퇴하면서 알카라스와 신네르의 시대로 빠르게 재편됐다. 이미 메이저 최다 우승 기록(24회)을 보유한 조코비치는 25회 우승에 도전하고 있지만, 2023년 US오픈 이후 모든 메이저 우승컵을 알카라스와 신네르가 양분해 가져갔다.메이저 결승이면 어김없이 맞붙고 있는 둘은 이날도 명승부를 벌인 직후 서로를 존중하는 스포츠맨십을 보였다. 알카라스는 “신네르가 올 시즌 이룬 업적은 믿을 수 없다. 그를 가족보다 더 많이 만났다”고 했고, 신네르는 “알카라스가 나보다 훨씬 잘했다. 나도 최선을 다했지만 더 이상 할 수 있는 것이 없었다”고 패배를 깔끔하게 인정했다.한편 결승전은 도널드 트럼프 미국 대통령이 현장을 찾아 관전하면서 전체 관중이 비밀경호국의 삼엄한 입장 검사를 받아야 했다. 이 때문에 관중 입장이 지연됐고, 경기도 예정보다 48분이나 지연됐다. 전광판에 트럼프 대통령의 모습이 비치자 관중들의 야유가 쏟아졌다.