한국계 ‘금수저’ 페굴라, 세계 1위 사발렌카 잡나

US오픈 테니스 4강서 맞대결

이미지 확대 제시카 페굴라.

AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 제시카 페굴라.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 아리나 사발렌카.

AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 아리나 사발렌카.

AP 연합뉴스

2025-09-04 26면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국계 ‘황금 수저’ 테니스 선수로 잘 알려진 세계 4위 제시카 페굴라(31·미국)가 2025시즌 마지막 메이저 대회인 US오픈(총상금 9000만 달러·약 1247억원)에서 1위 아리나 사발렌카(27·벨라루스)와 재격돌한다. 페굴라는 3일(한국시간) 미국 뉴욕 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 대회 여자 단식 8강전에서 바르보라 크레이치코바(30·체코)를 2-0(6-3 6-3)으로 물리쳤다. 사발렌카는 8강 상대인 마르케타 본드로우쇼바(26·체코)가 무릎 부상으로 기권하면서 체력 소진 없이 준결승에 올랐다.아직 메이저 대회 우승 경험이 없는 페굴라는 홈그라운드에서 열리는 이번 대회에서는 사발렌카를 꺾고 최정상을 노린다는 각오다. 그는 US오픈에서는 무실세트 행진을 이어가고 있다.페굴라의 어머니 킴은 1969년 서울에서 태어나 5살이던 1974년 미국으로 입양됐다. 페굴라의 아버지 테리는 석유·가스·부동산 사업으로 막대한 부를 쌓은 사업가로 그의 순자산은 76억 달러(약 10조 6000억원)에 이른다.이 대회 남자부에서는 역대 최다 25번째 메이저 우승에 도전하는 노바크 조코비치(38·세르비아)와 시즌 두 번째 메이저 우승을 노리는 ‘신성’ 카를로스 알카라스(22·스페인)가 준결승에서 맞붙는다.